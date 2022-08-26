МТС обеспечила связью два крупных торговых центра в Омске

Здания обоих торговых комплексов имеют сложное архитектурное решение, включающее в себя большое количество межэтажных перегородок, стекла с высоким уровнем радиопоглощения, железобетонных элементов, которые выступают препятствием на пути прохождения радиосигнала и существенно ослабляют его. Благодаря техническому решению МТС – установке внутри зданий базовых станций и антенн, помогающих «собрать» сигнал – интернет стал доступен в торговых залах, на фудкортах, в административно-бытовых помещениях и на парковках. Так, покупатель сможет поискать в интернете отзывы на интересный товар, посмотреть или провести онлайн-трансляцию обзоров модных коллекций и подборов гардероба.
«Впереди начало учебного года. Торговые центры ожидает наплыв родителей, которым необходимо подготовить детей к школе. Предвосхищая приток покупателей, мы реализовали качественное indoor-покрытие, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно совершать онлайн-звонки через мессенджеры на территории всего здания фэшн-галереи, искать информацию и отзывы о понравившихся товарах в сети, расплачиваться за покупки с помощью смартфона или смарт-часов», – прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
Ранее МТС в Омской области уже реализовала проект по внутреннему интернет-покрытию в торговом комплексе «Терминал».