Мошенники похитили полмиллиона у доверчивой омской бабушки

Омские полицейские ищут злоумышленников, которые украли у пенсионерки 500 тыс рублей. 88-летней женщине позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ее сноха Татьяна переходила дорогу в неположенном месте, из-за чего произошло ДТП. Якобы в результате аварии пострадала водитель автомобиля, которой теперь нужна срочная операция стоимостью 800 тыс рублей.
Такой суммы у пенсионерки не было, но мошенников устроили 500 тыс рублей, которые она накопила. За деньгами приехал курьер, которому женщина передала пакет с деньгами. Только после этого она позвонила сыну и узнала, что родственницей все в порядке. После чего сын обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».