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Мошенники похитили полмиллиона у доверчивой омской бабушки

26 августа 06:49
Фото: 1MI

Мошенники похитили 500 тысяч у омской пенсионерки под видом помощи родственнице

Злоумышленники заявили, что родственница пенсионерки пострадала, и теперь ей требуется помощь.

Омские полицейские ищут злоумышленников, которые украли у пенсионерки 500 тыс рублей. 88-летней женщине позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ее сноха Татьяна переходила дорогу в неположенном месте, из-за чего произошло ДТП. Якобы в результате аварии пострадала водитель автомобиля, которой теперь нужна срочная операция стоимостью 800 тыс рублей.

Такой суммы у пенсионерки не было, но мошенников устроили 500 тыс рублей, которые она накопила. За деньгами приехал курьер, которому женщина передала пакет с деньгами. Только после этого она позвонила сыну и узнала, что родственницей все в порядке. После чего сын обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости
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