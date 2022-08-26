Мошенники похитили полмиллиона у доверчивой омской бабушки

Такой суммы у пенсионерки не было, но мошенников устроили 500 тыс рублей, которые она накопила. За деньгами приехал курьер, которому женщина передала пакет с деньгами. Только после этого она позвонила сыну и узнала, что родственницей все в порядке. После чего сын обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».