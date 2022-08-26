Коды доступа из SMS граждан России попали к мошенникам

Источники издания утверждают, что в последнее время стало фиксироваться больше случаев утечки информации о паролях и кодах, передаваемых пользователями онлайн-сервисов, в руки мошенников. Служба информационной безопасности МТС начала собственную проверку совместно с правоохранительными органами, которые заподозрили факты утечки данных из SMS-сообщений с кодами, используемыми для входа в мессенджеры и соцсети у зарубежных агрегаторов.