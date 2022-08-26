Коды доступа из SMS граждан России попали к мошенникам

Зарубежные мошенники могли заполучить коды доступа к сервисам из SMS-сообщений граждан России, пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия». В МТС уже начали проверку таких агрегаторов, как Mitto и Infobip, и виртуального оператора VentaTel.
Источники издания утверждают, что в последнее время стало фиксироваться больше случаев утечки информации о паролях и кодах, передаваемых пользователями онлайн-сервисов, в руки мошенников. Служба информационной безопасности МТС начала собственную проверку совместно с правоохранительными органами, которые заподозрили факты утечки данных из SMS-сообщений с кодами, используемыми для входа в мессенджеры и соцсети у зарубежных агрегаторов.
Как отмечают специалисты, SMS-сообщения от зарубежных сервисов, в том числе от Google, по пути к телефону проходят целую цепочку из зарубежных агрегаторов. Они не шифруются, поэтому содержимое сообщений могут просматриваться на всех этапах. По аналогичной схеме также становится доступной и геопозиция пользователей.