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Коды доступа из SMS граждан России попали к мошенникам

26 августа 17:27
Фото: piqsels.com
МТС инициировал проверку зарубежных SMS-агрегаторов в связи с вероятной утечкой данных.

Зарубежные мошенники могли заполучить коды доступа к сервисам из SMS-сообщений граждан России, пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия». В МТС уже начали проверку таких агрегаторов, как Mitto и Infobip, и виртуального оператора VentaTel.

Источники издания утверждают, что в последнее время стало фиксироваться больше случаев утечки информации о паролях и кодах, передаваемых пользователями онлайн-сервисов, в руки мошенников. Служба информационной безопасности МТС начала собственную проверку совместно с правоохранительными органами, которые заподозрили факты утечки данных из SMS-сообщений с кодами, используемыми для входа в мессенджеры и соцсети у зарубежных агрегаторов.

Как отмечают специалисты, SMS-сообщения от зарубежных сервисов, в том числе от Google, по пути к телефону проходят целую цепочку из зарубежных агрегаторов. Они не шифруются, поэтому содержимое сообщений могут просматриваться на всех этапах. По аналогичной схеме также становится доступной и геопозиция пользователей. 

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