«Хочу помогать талантливым людям!»: незрячая актриса из Омска — о пути к успеху

Героиня проекта #безграничные_возможности2022 Маргарита Сарсенова — еще
совсем юное создание. В этом году девочка, несмотря на большие трудности со
здоровьем, окончила школу. Больше всего ей нравится заниматься творчеством. Она
обучается в студии при омской организации «Дети — ангелы».
Маргарита увлекается исполнительским мастерством. Наша героиня незрячая от
рождения. Однако это вовсе не ограничение, а преимущество. Ее особенность
помогает не отвлекаться на мелочи, а сосредоточиться на сути. Наверное, поэтому у
нее получается так проникновенно читать стихи, что равнодушными не остаются даже
самые черствые люди.
Особенно девочке нравится лирика поэта Эдуарда Асадова. В прошлом году с его
произведением она победила в фестивале «Искорки надежды» в номинации «Художественное слово».
«Занятия в театральной студии помогли мне стать более открытой и
общительной, перестать стесняться людей, — рассказывает Маргарита. — Теперь
не боюсь излагать свое мнение, мне стало проще зарекомендовать себя в обществе. И нередко были случаи, когда где-то в группе своих сверстников, где
меня могут не знать, не общаться со мной толком. А после того, как выхожу на
сцену, даже незнакомые люди замечают меня, делают столько комплиментов. Мое
творчество способствовало тому, что я всегда в обществе. Конечно, в этом
преодолении себя мне очень помогли близкие люди — семья, друзья, преподаватели.
Помогли просто тем, что верили в меня. А я сама всего достигла с опытом.
Начинала с маленькой сцены, сейчас выступаю в крупных ДК. Постепенно
набираюсь сил и мастерства».
Маргарита, конечно, будет развивать свой успех и хочет продолжить заниматься
творчеством. Однако она совсем не эгоистична и мечтает помогать другим
дарованиям — просто знает, как непросто проходить этот путь одной. Поэтому наша
героиня планирует в этом году поступать в педуниверситет, а получив высшее
образование — заниматься с особенными детьми.
«Я собираюсь учиться на педагога дополнительного образования, потому что мне
не только нравится выступать на сцене самой, но и раскрывать таланты, –
объясняет Маргарита. — Вот, например, кто-то на концерте выступает, у меня уже
есть представление об этом человеке. Я могу уловить в его голосе те особые
интонации и понять: „Да, этот человек талантлив. Он может чего-то достичь“.
И мне хочется ему помочь. Конечно, я буду развиваться не только в свою пользу, но
и для других».
И вот главный совет от юной артистки, которая прошла через многие трудности, чтобы
стать сегодняшней собой:
«Важно не бояться делать что-то новое. Не сдаваться и не переживать! Даже
если что-то пойдет не так — просто отпустить эту ситуацию и жить дальше. В
будущем обязательно все получится! Я стараюсь продолжать свой путь несмотря
ни на что. Если я чего-то хочу, я это сделаю, даже если кто-то будет против и
кому-то это будет не нравиться. А я сделаю это и буду продолжать идти
дальше».
Искренне верим, что все добрые мечты Маргариты обязательно сбудутся. Поддержите
нашу участницу, чтобы ей было проще поверить в свои силы!