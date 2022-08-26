«Хочу помогать талантливым людям!»: незрячая актриса из Омска — о пути к успеху

Маргарита, конечно, будет развивать свой успех и хочет продолжить заниматься

творчеством. Однако она совсем не эгоистична и мечтает помогать другим

дарованиям — просто знает, как непросто проходить этот путь одной. Поэтому наша

героиня планирует в этом году поступать в педуниверситет, а получив высшее

образование — заниматься с особенными детьми.