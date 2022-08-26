Экологический проект «Умная теплица» получил грант Омского НПЗ

Омский НПЗ «Газпром нефти» поддержал экологический проект в школе № 144. Там реконструировали и полностью переоснастил тепличный комплекс. Команда школы получила один из грантов в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Теперь уроки биологии станут более увлекательными. Ученики смогут выращивать саженцы для озеленения школьной территории, готовить исследовательские проекты и участвовать в экскурсиях.
Это уже не первая экоинициатива омичей, которая получила поддержку Омского нефтеперерабатывающего завода в этом году.
«Благодаря Омскому НПЗ, который поддержал проект „Умная теплица“, началась долгожданная реконструкция здания, возведенного еще три десятка лет назад. Восстановленная теплица будет способствовать формированию у учеников трудолюбия, умений, расширению кругозора и интереса к биологии. Это отличная платформа для научной деятельности детей и педагогов. Очень значимо, что ОНПЗ оказывает поддержку в профессиональной подготовке молодежи и в реализации многих экологических инициатив на территории Омска на регулярной основе», — заместитель мэра Омска Инна Елецкая.
Заявку с проектом «Умная теплица» подала на конкурс группа преподавателей и представителей родительского комитета. На средства гранта закупили необходимые материалы и инвентарь, сейчас завершаются восстановительные работы. Теперь практические занятия будут проходить в настоящем «живом уголке».
«Благодаря проекту у школьников появится место, где они на конкретных примерах смогут получать естественно-научные знания и осваивать практические навыки. Такие занятия прививают ребятам осознанное отношение к экологическим процессам. Омский НПЗ при выборе проектов грантового конкурса отдает предпочтение именно такому подходу. Для нашего предприятия экологически-ориентированная деятельность, бережное отношение к природе всегда являлись одним из ключевых приоритетов», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Он также отметил, что поддержка экологических и образовательных проектов — одно из ключевых направлений социальной работы ОНПЗ.