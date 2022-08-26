Экологический проект «Умная теплица» получил грант Омского НПЗ

Омский НПЗ «Газпром нефти» поддержал экологический проект в школе № 144. Там реконструировали и полностью переоснастил тепличный комплекс. Команда школы получила один из грантов в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Теперь уроки биологии станут более увлекательными. Ученики смогут выращивать саженцы для озеленения школьной территории, готовить исследовательские проекты и участвовать в экскурсиях.