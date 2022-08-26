«Единая Россия» создала 80 предложений в народную программу

Положения документа должны быть выполнены на территории народных республик. Помощь освобожденным территориям будет отдельным разделом народной программы, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, пишет rostovgazeta.ru.
Он подчеркнул, что референдум будет проведен, и нет никаких сомнений, что эти территории – российские регионы. Их включат в народную программу.
Ход работы на объектах контролируется благодаря проекту «Партийный десант», сообщил руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин.
Предложения в области образования озвучила координатор направления «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Она считает, что народной программе надо закрепить программу капитального ремонта колледжей и техникумов, а также работу с учителями ЛНР и ДНР и обеспечение народных республик российской литературой.
Глава партийной комиссии по образованию и науке Елена Шмелева стала инициатором включения капитального ремонта студенческих общежитий в народную программу и модернизации системы целевого набора студентов в вузы.
Инициативы появятся и в разделе здравоохранения. Координатор направления «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что в народную программу нужно включить инициативы по медпомощи Донбассу и импортозамещению лекарственных препаратов.
Глава комиссии партии по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко поддержал данное предложение. По его словам, в документе должно быть постоянное положение об обеспечении лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Глава комиссии ЕР по защите материнства, детства и поддержке семьи, заместитель секретаря генсовета партии Анна Кузнецова рассказала о социальных инициативах. В первую очередь нужно снять возрастные ограничения по программе обеспечения жильем молодых семей и создать в регионах семейно ориентированную среду в социальных учреждениях, а также мультицентры трудовой и социальной интеграции инвалидов.
На сайте ER.ru сообщается, что партия финансирует программу модернизации ЖКХ в бюджете и включает ее в народную программу. Об этом заявил Сергей Пахомов, который является координатором направления народной программы и главой комитета Государственной думы по строительству.
«В Омской области в рамках народной программы партии «Единая Россия» особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры. Так, в этом году уже завершилось строительство пяти детских садов общей сложностью на 840 мест. Строятся еще два детских сада на 140 и 260 мест.
Ведется благоустройство дворов, общественных территорий и малых зон рекреации. Идет ремонт и строительство школ искусств. Отдельное внимание партия «Единая Россия» и местные власти уделяют строительству и ремонту дорог в Омске. В этом году ремонт планируется выполнить на 18 дорогах. Представители партии осуществляют общественный контроль по всем реализуемым проектам в Омской области», - рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артемов.