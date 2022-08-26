«Единая Россия» создала 80 предложений в народную программу

Предложения в области образования озвучила координатор направления «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Она считает, что народной программе надо закрепить программу капитального ремонта колледжей и техникумов, а также работу с учителями ЛНР и ДНР и обеспечение народных республик российской литературой.