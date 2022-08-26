«Единая Россия» следит за благоустройством дворов в Центральном округе Омска

Долгожданный асфальт этим летом в рамках проекта уложили во дворе дома 206а по улице 24-я Северная. Старое дорожное покрытие уложили больше 30 лет назад, и за это время во дворе ни разу не было ремонта дорожек.
Председатель совета дома Нина Глебова рассказала, что это очень востребованный участок: территория проходная, по ней выезжают на машинах жильцы и ходят люди. Благодаря «Единой России» участок станет безопасным и комфортным.
«Это, конечно, очень долгожданный ремонт не только для жителей нашего дома, но и для всех омичей из близлежащих домов. Эта территория у нас проходная и очень большой поток транспорта здесь проходит. И очень мы долго ждали. И спасибо, что существует такая программа ремонта дворовых территорий. Мы подавали заявки неоднократно, и в этом году попали. Ремонта, конечно, такого с установкой и ремонтом бордюров не было очень много лет. Наверное, лет 15-20. Мы очень рады, что в этом году нам сделают дорогу, — рассказывает Нина Глебова. — Дом у нас немного в низине стоит и при паводке, при обильных осадках у нас разливалось здесь огромное море воды. Это была большая проблема для нас и для нашего дома. Управляющая компания нам всегда помогала, зимой снег всегда вывозили, чтобы минимизировать подтопления. Мы надеемся, что после ремонта дороги вопрос с подтоплениями нашей территории все-таки решиться».
В 2022 году должен пройти ремонт 15 дворов в Центральном округе города. Работы проводит подрядчик ООО «ЗавГор», сумма контракта составляет более 50 миллионов рублей. За эти деньги должны не только уложить новый асфальт, но и поставить урны, скамейки и фонари. Окончание работ планируется к 10 сентября.
Заказчиками работ и контролирующими организациями являются управляющие компании. Во дворе дома по улице 21-я Амурская, 206а работы сопровождает управляющая компания «Жилищник 3».
«По программе ФКГС в прошлом, 2021 году у нас прошел соседний двор. Полностью поменяли асфальтобетонное покрытие, также поменяли входную группу, за домом между садиком сделали пешеходную дорожку, чтобы дети ходили в детский сад по асфальтовым дорожкам. В 2022 году мы делаем этот двор, и в следующем году мы будем тоже попадать в программу, останется один двор 24-я Северная, 206 чтобы у нас люди ходили и ездили по-хорошему и новому асфальту», — рассказал генеральный директор УК «Жилищник 3» Алексей Русавский.
В ближайшее время асфальт будет уложен ещё в двух дворах посёлка Амурский по адресам: 27-я Северная 98 и 21-я Амурская 1б. В общей сложности с начала реализации федерального проекта «Городская среда» в Центральном округе была отремонтирована 81 дворовая территория.