С тех пор решили, что это и есть концепция парка — с уклоном в сторону спорта. За минувшие восемь лет место все больше дичало, зарастая бурьяном. А вечером, скажем, срезать путь и пройти через парк от одного входа до другого и вовсе опасно, потому что дорога освещена не вся. Часть пути придется идти в кромешной темноте.