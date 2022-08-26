Отвалившаяся вывеска вместо «Диснейленда»
В Омске планируют приводить в порядок парк имени 300-летия Омска. Название нам говорит, что его планировали привести в идеальный вид как раз к солидному юбилею города.
Экс-губернатор Полежаев обещал горожанам парк с национальными деревнями. Потом говорили об омском «Диснейленде». Но чем меньше времени оставалось до даты X, тем очевиднее становилось — большей части этих грандиозных планов сбыться не суждено.
В итоге открытие парка в августе 2016 года поразило горожан. Правда, совсем не так, как это планировалось. Благоустройство ограничилось несколькими проложенными в лесу тропинками и установленными там спортплощадками.
С тех пор решили, что это и есть концепция парка — с уклоном в сторону спорта. За минувшие восемь лет место все больше дичало, зарастая бурьяном. А вечером, скажем, срезать путь и пройти через парк от одного входа до другого и вовсе опасно, потому что дорога освещена не вся. Часть пути придется идти в кромешной темноте.
А год назад парк прославился тем, что на входе в одну из аллей отвалилась вывеска. Прямо на игравших рядом подростков. В мэрии тогда объяснили, что дети виноваты сами.
Сейчас обещают, что ситуация изменится. За создание проекта благоустройства взялись специалисты из компании Citymakers, которая разрабатывала концепцию московского «Зарядья». Финансировать это будет зашедший недавно в Омск застройщик компании «Эталон». Пока последняя запомнилась скандалом вокруг вырубки рощи на улице Волгоградской. Возможно, это своеобразная компенсация омичам за ущерб.
В пятницу, 26 августа, прошла пресс-конференция, посвященная реконструкции парка. Рассказываем тезисно, о чем там говорилось.
— Территория, где появилось «Зарядье», после реконструкции получила статус парка. Такое произошло впервые за 50 лет. Другие проекты в Москве — Измайловский парк и Коломенское. В последнем придумали концепцию медленной жизни, чтобы уравновесить существование в мегаполисе. Есть международный проект — Vortex Park в Баку. Разработали концепцию градостроительного развития в Южно-Сахалинске на 25 лет.
— Важно взаимодействие с горожанами. Внимательно изучаем территорию и включаем население в работу. Обязательно будем общаться с местными экспертами и покажем проекты на каждой стадии работы.
— Запланировано обсуждение на архитектурно-градостроительном совете. Через две недели начнется цикл сессий с приглашенными экспертами. За новостями и анонсами можно следить на сайте парк300.рф.
— В ближайшие две недели на всех входах в парк будут стоять волонтеры. Омичи могут передать пожелания по тому, что хотят видеть при благоустройстве. Также на сайте парка будут проводиться опросы. Отправить свои предложения можно сюда.
— Работа пройдет в три этапа. В октябре начнется работа над видением концепции парка. В конце осени покажут, что предварительно получилось. В начале следующего года будет готова детальная концепция развития парка.
— Ни одно дерево старше 10 лет точно не пострадает. Парк большой — места хватит для любых функций, которыми его наполнят. Там есть березовые рощи и поля — строить будут как раз на последних.
— Мы на рынке 35 лет. Парк имени 300-летия Омска для нас важный социальный проект. Мы строим дома на Левом берегу, поэтому хотим, чтобы там были комфортные условия. При выборе жилья люди как раз обращают внимание на наличие озелененных зон.
— Конкретики по стоимости и срокам реализации нет. Когда будет готова концепция проекта благоустройства, подадим заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» и, возможно, получим финансирование.
— Левый берег активно застраивается. Только за год здесь сдано 52 тысячи кв. метров жилья. На территории 28 парков, бульваров и скверов. Взялись за самый большой из них, потому что людям хочется жить и отдыхать в комфортной среде.
— Надеемся, что нам выделят 2—3 га под создание сказочного городка. У них в «Диснейленде» замок Золушки, у нас — замок Холодушки. Это такая подруга Снегурочки. Будет фонтан, стилизованные русские избы и аттракционы для детей. Если все получится, будет похоже на съемочную площадку сказки.
— Парк должен стать местом не только для спорта, но и для тихого семейного отдыха. Также надо предусмотреть активности для маломобильных омичей — парк будет инклюзивным. Важно учесть интересы всех. Местом, которое поможет людям разных поколений в общении между собой. Парки — бренд города.