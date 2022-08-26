Большая проблема. Река в Омской области пересохла из-за дамбы

В Тюкалинском районе Омской области почти пересохла река Оша. Об этом в паблике «Рыбалка в Омске» рассказали рыбаки, которые отправились на отдых на реку в районе деревни Карабиново.
Омичи попросили минприроды и другие надзорные органы обратить внимание на происходящее, так как из-за высохшей реки страдают и жители близлежащих населенных пунктов.
На ситуацию отреагировали в минприроды. В ведомстве объяснили, что осушение водоема произошло из-за земляной дамбы, которую возвели неизвестные.
«Специалисты минприроды Омской области при проведении обследования акватории реки Оша обнаружили еще одну самовольно возведенную земляную насыпь, которая перегораживала русло реки. По итогам проведенного рабочего совещания было решено снести самовольно возведенные земляные насыпи в русле реки Оша на входе и выходе из озера Ачикуль», — сообщили в ведомстве.
Также в министерстве уточнили, что информацию нарушениях передали в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в прокуратуру Крутинского района, ОМВД России по Крутинскому району и в Омский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. Прокуратура Крутинского района уже ведет проверку, чтобы выяснить, кто именно перекрыл русло реки Оша.
О критическом осушении Оши рыбаки говорили еще весной 2022 года: в мае неизвестные перекрыли русло реки с помощью спецтехники в 3 км выше по течению на северо-восток от деревни Усть-Логатка, а озеро Ачикуль стали использовать для промышленного рыболовства.