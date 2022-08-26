Большая проблема. Река в Омской области пересохла из-за дамбы

Также в министерстве уточнили, что информацию нарушениях передали в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в прокуратуру Крутинского района, ОМВД России по Крутинскому району и в Омский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. Прокуратура Крутинского района уже ведет проверку, чтобы выяснить, кто именно перекрыл русло реки Оша.