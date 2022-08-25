Врач рассказал о факторах развития остеопороза

Остеопороз представляет собой хроническое заболевание костей, характеризующееся снижением их плотности из-за уменьшения количества костного вещества и нарушения структуры костной ткани. Человек с таким диагнозом может получить перелом из-за незначительной травмы или даже при падении с высоты собственного роста. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 35% случаев у женщин и 20% у мужчин переломы конечностей связаны именно с остеопорозом, пишет Pravda.Ru.
Александр Гаря пояснил, что предрасположенность к остеопорозу может передаваться по наследству. Кроме того, заболевание нередко развивается у пожилых людей, причем у женщин риск заболеть выше, чем у мужчин, что связано с наступлением менопаузы, во время которой женщины быстро теряют плотность костной ткани. К развитию остеопороза могут привести также гормональный дисбаланс, слишком низкий или, наоборот, высокий рост, чрезмерное снижение объема жировой ткани, малоподвижный образ жизни. А еще к факторам, провоцирующим развитие данного заболевания, можно отнести дефицит витаминов и минералов, злоупотребление алкоголем и курение, а также длительный или бесконтрольный прием некоторых лекарств — противосудорожных, антиретровирусных, гормональных, химиотерапевтических, антидепрессантов и др.
По словам травматолога-ортопеда, остеопороз вылечить полностью нельзя, можно лишь принять меры для предотвращения травм и повышения плотности костной ткани. Для этого необходимо поддерживать физическую активность, делать специальные упражнения для укрепления и роста мышц и улучшения равновесия; употреблять в достаточном количестве кальций и витамин D, соблюдать сбалансированную диету, отказаться от алкоголя, курения и добавления в еду большого количества соли. Все перечисленное положительно скажется не только на состоянии костной ткани, но и поможет укрепить организм в целом, повысить жизненный тонус и улучшить качество жизни, подытожил врач.