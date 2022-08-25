Врач рассказал о факторах развития остеопороза

Александр Гаря пояснил, что предрасположенность к остеопорозу может передаваться по наследству. Кроме того, заболевание нередко развивается у пожилых людей, причем у женщин риск заболеть выше, чем у мужчин, что связано с наступлением менопаузы, во время которой женщины быстро теряют плотность костной ткани. К развитию остеопороза могут привести также гормональный дисбаланс, слишком низкий или, наоборот, высокий рост, чрезмерное снижение объема жировой ткани, малоподвижный образ жизни. А еще к факторам, провоцирующим развитие данного заболевания, можно отнести дефицит витаминов и минералов, злоупотребление алкоголем и курение, а также длительный или бесконтрольный прием некоторых лекарств — противосудорожных, антиретровирусных, гормональных, химиотерапевтических, антидепрессантов и др.