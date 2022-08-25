Власти Рязанской области рассказали о борьбе с лесными пожарами

Локализовать распространение лесных пожаров в Рязанской области планируется в четверг, пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление врио губернатора региона Павла Малкова в его Telegram-канале. Пожарные собираются остановить движение огня в направлении севера.
Как отметил врио губернатора Рязанской области, на основном направлении огня группировка сил увеличена. Работа будет продолжаться и ночью, чтобы на следующий день распространение огня было остановлено, подчеркнул чиновник. Распространение огня в направлении запада и юга к настоящему моменту уже практически остановлено.
Павел Малков отметил, что населенные пункты, расположенные рядом с границей пожара, сейчас находятся в безопасности. Наступает переломный момент в борьбе с огнем — его будут брать под контроль.