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Власти Рязанской области рассказали о борьбе с лесными пожарами

25 августа 15:28
Фото: pxhere.com
Полностью остановить движение огня планируется в четверг.

Локализовать распространение лесных пожаров в Рязанской области планируется в четверг, пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление врио губернатора региона Павла Малкова в его Telegram-канале. Пожарные собираются остановить движение огня в направлении севера.

Как отметил врио губернатора Рязанской области, на основном направлении огня группировка сил увеличена. Работа будет продолжаться и ночью, чтобы на следующий день распространение огня было остановлено, подчеркнул чиновник. Распространение огня в направлении запада и юга к настоящему моменту уже практически остановлено.

Павел Малков отметил, что населенные пункты, расположенные рядом с границей пожара, сейчас находятся в безопасности. Наступает переломный момент в борьбе с огнем — его будут брать под контроль. 

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