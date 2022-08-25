В Сибири рыбак вытащил из реки редкую тропическую рыбу

Мужчина распознал в рыбе плекостомуса, или парчового птеригоплихта — его сложно спутать с другими рыбами из-за яркой чешуи и необычных плавников. Обычно такая рыба обитает в тропических реках, например, в Бразилии, Гвиане, а также в северо-восточной Америке. Рыбу также могут разводить в прудах или домашних аквариумов.