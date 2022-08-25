В Сибири рыбак вытащил из реки редкую тропическую рыбу

В Кузбассе в реке Искитимка рыбак вытащил из воды рыбу, которая обычно не водится в сибирских реках. Об этом сообщает «Сибдепо.ру».
Мужчина распознал в рыбе плекостомуса, или парчового птеригоплихта — его сложно спутать с другими рыбами из-за яркой чешуи и необычных плавников. Обычно такая рыба обитает в тропических реках, например, в Бразилии, Гвиане, а также в северо-восточной Америке. Рыбу также могут разводить в прудах или домашних аквариумов.
Доктор биологических наук Николай Скалон подтвердил, что рыба не могла появиться в реке естественным образом. Вероятнее всего, ее выпустили за ненадобностью из домашнего аквариума. Предполагается, что рыба проживет в реке всего пару месяцев, а с наступлением холодов она погибнет.
Это не первый раз, когда российские рыбаки вылавливают в местных реках необычную рыбу. В 2014 году плекастомуса выловил житель Хабаровска на Амуре, а в 2015 году рыба попалась рыбакам из Новосибирска на реке Ине.