В Омской области последние летние дни будут жаркими и дождливыми

Сегодня днем, 25 августа, в Омскую область придет жаркая погода. Температура воздуха в Омске составит +22…+27 градусов. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
Завтра, 26 августа, дождливая погода сохранится. Будет гроза. Столбик термометра ночью опустится до +9…+14 градусов, при прояснении будет холодно до +4 градусов. Днем потеплеет до +22…+27 градусов. Порывы ветра будут достигать 8-13 м/с.
В субботу, 27 августа, пройдет кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, при прояснении похолодает до +5 градусов. Днем будет тепло до +16…+21 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, порывы могут достигать 17 м/с.