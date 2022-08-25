В Омской области последние летние дни будут жаркими и дождливыми

В субботу, 27 августа, пройдет кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, при прояснении похолодает до +5 градусов. Днем будет тепло до +16…+21 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, порывы могут достигать 17 м/с.