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В Омской области последние летние дни будут жаркими и дождливыми

25 августа 01:35
Фото: 1MI

В Омскую область придет жара до +27 и дожди с грозами

Синоптики Обь-Иртышского УГМС озвучили прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня днем, 25 августа, в Омскую область придет жаркая погода. Температура воздуха в Омске составит +22…+27 градусов. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Завтра, 26 августа, дождливая погода сохранится. Будет гроза. Столбик термометра ночью опустится до +9…+14 градусов, при прояснении будет холодно до +4 градусов. Днем потеплеет до +22…+27 градусов. Порывы ветра будут достигать 8-13 м/с.

В субботу, 27 августа, пройдет кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, при прояснении похолодает до +5 градусов. Днем будет тепло до +16…+21 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, порывы могут достигать 17 м/с.

Фото: скриншот сайта Обь-Иртышского УГМС
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Погода в Омске#Прогноз погоды
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