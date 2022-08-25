В Омской области осудили водителя, который был пьяным за рулем и перевернул машину

Суд выяснил, что 21 августа около 22:00 нетрезвый водитель ехал на автомобиле Daewoo Nexia по трассе Тара – Колосовка со скоростью более 60 км/ч. Вместе с ним ехали трое пассажиров. Мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 19-летняя пассажирка, которая была родственницей супруги водителя, получила тяжкий вред здоровью.