В Омской области осудили водителя, который был пьяным за рулем и перевернул машину

В Омской области вынесли приговор 31-летнему жителю Колосовского района. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью. Водитель находился в состоянии опьянения.
Суд выяснил, что 21 августа около 22:00 нетрезвый водитель ехал на автомобиле Daewoo Nexia по трассе Тара – Колосовка со скоростью более 60 км/ч. Вместе с ним ехали трое пассажиров. Мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 19-летняя пассажирка, которая была родственницей супруги водителя, получила тяжкий вред здоровью.
Подсудимый частично признал вину. Он сказал, что выпил после ДТП. Во время суда он возместил моральный вред пострадавшей, перечислив ей 150 тыс рублей.
Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии-поселения, а также запретил садиться за руль на два года. Приговор еще не вступил в силу.