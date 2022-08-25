В Омске в ДТП с маршруткой пострадал 52-летняя женщина

Омские госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП с участием двух маршруток, в результате которого пострадал 52-летний мужчина.
«Предварительно, в среду, 24 августа, около 16:58 микроавтобуса «ГАЗ», которым управлял 55-летний мужчина, на дороге в СНТ «Заря-2» выехал на встречного полосу и столкнулся с автомобилем Renault Sandero с 52-летней женщиной за рулем», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области.
В результате ДТП водитель лекговушки получила различные травмы и обратилась за помощью к медикам.
Отметим, что микроавтобус ехал по маршруту № 68 без пассажиров.