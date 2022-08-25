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В Омске в ДТП с маршруткой пострадал 52-летняя женщина

25 августа 03:15
Фото: 1MI
По данным силовиков, авария произошла на дороге, которая ведет в СНТ «Заря-2».

Омские госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП с участием двух маршруток, в результате которого пострадал 52-летний мужчина. 

«Предварительно, в среду, 24 августа, около 16:58 микроавтобуса «ГАЗ», которым управлял 55-летний мужчина, на дороге в СНТ «Заря-2» выехал на встречного полосу и столкнулся с автомобилем Renault Sandero с 52-летней женщиной за рулем», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области. 

В результате ДТП водитель лекговушки получила различные травмы и обратилась за помощью к медикам. 

Отметим, что микроавтобус ехал по маршруту № 68 без пассажиров. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Авария#ЧП
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