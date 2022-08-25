В Омске при поддержке единороссов выпустили марку «Город трудовой доблести»

Памятник создали в 2010 году скульптор Сергей Норышев и архитектор Игорь Вахитов. Он посвящен подвигу тружеников тыла Великой Отечественной войны. Скульптурная группа представляет собой девять фигур: рабочих военных заводов, колхозников, медиков тыловых госпиталей, женщин, проводивших на фронт мужей, а также детей, заменивших на производстве и в поле ушедших воевать отцов и старших братьев. Четыре основные фигуры: медсестра, крестьянин и двое рабочих — мужчина и женщина, расположены со стороны улицы Богдана Хмельницкого. Со стороны парка имени 30-летия ВЛКСМ — еще пять фигур: мальчик-пастух, мать с ребенком, девочка с колосками хлеба и крестьянка.