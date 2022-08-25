В Омске при поддержке единороссов выпустили марку «Город трудовой доблести»

Памятник создали в 2010 году скульптор Сергей Норышев и архитектор Игорь Вахитов. Он посвящен подвигу тружеников тыла Великой Отечественной войны. Скульптурная группа представляет собой девять фигур: рабочих военных заводов, колхозников, медиков тыловых госпиталей, женщин, проводивших на фронт мужей, а также детей, заменивших на производстве и в поле ушедших воевать отцов и старших братьев. Четыре основные фигуры: медсестра, крестьянин и двое рабочих — мужчина и женщина, расположены со стороны улицы Богдана Хмельницкого. Со стороны парка имени 30-летия ВЛКСМ — еще пять фигур: мальчик-пастух, мать с ребенком, девочка с колосками хлеба и крестьянка.
Выпуск марки прокомментировал секретарь Омского городского отделения партии «Единая Россия», мэр Омска Сергей Шелест.
«Сегодня мы принимаем участие в уникальном событии. Вместе с нами 25 августа 2022 года «штемпель первого дня» на марках в честь своих городов поставят Магадан, Ижевск, Саратов, Уфа и Ярославль. Марки с символами подвигов наших отцов и дедов разлетятся по всему свету, пополнят страницы Всемирного почтового каталога, станут предметом коллекционирования. Но главное не в этом. Главное, что мы отдаем дань уважения истории нашей страны. Склоняем головы перед величайшим подвигом и героизмом наших отцов и дедов. Напоминаем подрастающему поколению, да и многим взрослым, кто и какой ценой подарил нам жизнь на родной земле. В наше время очень важно помнить уроки прошлого ради будущих поколений, ради истинных ценностей и ориентиров», - сказал Сергей Шелест.
Заместитель директора УФПС Омской области Алексей Власюк рассказал, где коллекционеры могут приобрести новую марку.
«Эта марка — продолжение серии «Город трудовой доблести». Одновременно с Омском, сегодня торжественные гашения прошли ещё в шести российских городах. Марка, посвящённая нашему городу и его жителям, приближавшим в тылу Победу, вышла тиражом 35 000, экземпляров, её номинал 60 руб. Приобрести марку и поставить оттиск специального штемпеля можно в центральном почтовом отделении города 644099 по адресу: ул. Герцена, д.1, с 25 по 27 августа 2022 года. Затем штемпель отправят на хранение в музей связи», - уточнил Алексей Власюк.
Депутат Законодательного собрания Омской области, координатор федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Павел Коренной напомнил о потерях ВОВ. На фронт ушли 287 тысяч омичей, 144 тысячи из которых не вернулись домой.
«Трудящимися Омска было построено пять бронепоездов, два поезда-бани, авиаэскадрильи «Омский комсомолец» и «Омичи – фронту». Всего за годы войны трудящиеся Омской области сдали безвозмездно в Фонд обороны и внесли по государственным займам более 1 млрд рублей, около 2 кг золота, 64 кг серебра, 83 г платины, отправили на фронт 275 тысяч посылок», - рассказал Павел Коренной.
Первая серия почтовых марок «Города трудовой доблести» стала результатом совместной работы «Единой России», «Почты России» и предприятия «Марка». В 2021 году уже выпустили четыре марки, посвященные Городам трудовой доблести Новосибирску, Самаре, Челябинску и Екатеринбургу.
В 2020 году «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу президента Владимира Путина об учреждении звания «Город трудовой доблести». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак предложил расширить список городов с 11 до 20.
В 2021 году партия продолжила работу в этом направлении. 20 мая 2021 года Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Победа» попросил президента присвоить звания еще 11 городам — Барнаулу, Каменск-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени. В них партия провела голосование и помогала с оформлением пакета документов. В список также добавили Чебоксары по предложению президента Российской академии наук Александра Сергеева.
9 сентября Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам – 11 предложили депутаты от «Единой России». Это Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан, Чита, Дзержинск, Кемерово и Бологое.