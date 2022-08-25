В Омске на Левобережье появится новый дом. Он появится на территории жилого квартала в границах улиц 22 Декабря, Граничная и 12 Декабря Кировского округа. Застройщиком стал «Завод сборного железобетона №6».
На указанном участке собираются построить 11-этажное здание. Общая площадь новостройки составит 11 997.42 квадратных метра. Планируется, что в доме сделают 147 квартир.
Напомним, что ранее выдали разрешение на строительство первого в Омске крематория. Он появится на Левобережье на улице 3-я Казахстанская. Подрядчиком станет ООО «Феникс».