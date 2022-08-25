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В Омске на Левобережье появится новая многоэтажка

25 августа 09:17
Фото: 1MI
11-этажный дом построят в Кировском округе.

В Омске на Левобережье появится новый дом. Он появится на территории жилого квартала в границах улиц 22 Декабря, Граничная и 12 Декабря Кировского округа. Застройщиком стал «Завод сборного железобетона №6».

На указанном участке собираются построить 11-этажное здание. Общая площадь новостройки составит 11 997.42 квадратных метра. Планируется, что в доме сделают 147 квартир.

Напомним, что ранее выдали разрешение на строительство первого в Омске крематория. Он появится на Левобережье на улице 3-я Казахстанская. Подрядчиком станет ООО «Феникс».

#Вероника Жукова#Город#Новости#Строительство#Касается каждого
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