В Кремле пройдет праздник в честь выдающихся москвичей и участников спецоперации

Почетными гостями праздника станут москвичи, благодаря которым жизнь в городе становится лучше — строители, работники правоохранительных органов, транспорта и здравоохранения, пожарные, а также представители ряда других профессиональных сфер и общественные активисты. Кроме того, часть программы планируется посвятить участникам специальной военной операции на Украине, выполняющим свой профессиональный и воинский долг, не жалея здоровья и собственной жизни.