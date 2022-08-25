В Кремле пройдет праздник в честь выдающихся москвичей и участников спецоперации

Инициатором его проведения несколько лет назал выступил народный артист СССР Василий Лановой. Первое такое мероприятие было организовано 6 сентября 2018 года и имело большой успех, после чего было предложено проводить его ежегодно, пишет iz.ru.
Художественным руководителем проекта с прошлого года является народный артист России, член центрального штаба «Бессмертный полк России» Михаила Ножкин, а название вечера представляет собой строчки из его стихотворения.
Почетными гостями праздника станут москвичи, благодаря которым жизнь в городе становится лучше — строители, работники правоохранительных органов, транспорта и здравоохранения, пожарные, а также представители ряда других профессиональных сфер и общественные активисты. Кроме того, часть программы планируется посвятить участникам специальной военной операции на Украине, выполняющим свой профессиональный и воинский долг, не жалея здоровья и собственной жизни.
На праздничном концерте выступят известные российские артисты и музыкальные коллективы: Михаил Ножкин, Сергей Безруков, Ирина Купченко, Александр Серов, Сергей Трофимов, Андрей Державин, а также коллективы Краснодарской филармонии «Кубанская казачья вольница» и хор Краснодарского края, арт-группа «Хор Турецкого», рок-группа «Земляне» и многие другие. Вести программу будут Дмитрий Губерниев и Мария Ситтел.
Телеверсию концерта планируется показать на канале ТВЦ в День города, 10 сентября.