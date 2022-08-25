Стало известно место работы бывших министров экономики Омской области

В команде губернатора Виктора Назарова министры экономики долго не задерживались. Дольше всех на посту пробыла Оксана Фадина, правда, часть своего срока она проработала уже в команде Александра Буркова. Меньше всех продержался Александр Третьяков – его отправили в отставку спустя полгода после назначения с формулировкой «за систематическое неисполнение приоритетных задач и несоблюдение сроков исполнения поручений».
Всего за время работы Виктора Назарова на посту губернатора в его команде сменилось пять министров экономики. Где они сейчас?
Александр Триппель, согласно открытым данным, сейчас является совладельцем 12 омских компаний в сфере медицины и упаковки товаров. Сергей Высоцкий, обещавший губернатору съесть свой галстук, если его прогнозы не сбудутся, судя по всему, переехал в Москву. Он значится гендиректором московского АО «Гудстар», которое занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, а также владеет НГТМ «Инжиниринг» (деятельность в области инженерных изысканий, строительного контроля и авторского надзора), зарегистрированным в Москве. Александр Третьяков тоже вернулся в бизнес, сейчас он является генеральным директором омского АО «Сибирская органика», которое занимается производством готовых кормов из люцерны для животных.
Оксана Фадина и Вадим Чеченко продолжают работать в органах власти. Фадина сейчас является депутатом Госдумы от Омской области, а Вадим Александрович – министром финансов региона.