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Стало известно место работы бывших министров экономики Омской области

25 августа 04:15
Фото: google.com/maps
В ходе подготовки спецпроекта «Бывшие» Город55 выяснил, где и кем сейчас трудятся некогда высокопоставленные чиновники областного правительства.

В команде губернатора Виктора Назарова министры экономики долго не задерживались. Дольше всех на посту пробыла Оксана Фадина, правда, часть своего срока она проработала уже в команде Александра Буркова. Меньше всех продержался Александр Третьяков – его отправили в отставку спустя полгода после назначения с формулировкой «за систематическое неисполнение приоритетных задач и несоблюдение сроков исполнения поручений».

Всего за время работы Виктора Назарова на посту губернатора в его команде сменилось пять министров экономики. Где они сейчас?

Бывшие
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Александр Триппель, согласно открытым данным, сейчас является совладельцем 12 омских компаний в сфере медицины и упаковки товаров. Сергей Высоцкий, обещавший губернатору съесть свой галстук, если его прогнозы не сбудутся, судя по всему, переехал в Москву. Он значится гендиректором московского АО «Гудстар», которое занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, а также владеет НГТМ «Инжиниринг» (деятельность в области инженерных изысканий, строительного контроля и авторского надзора), зарегистрированным в Москве. Александр Третьяков тоже вернулся в бизнес, сейчас он является генеральным директором омского АО «Сибирская органика», которое занимается производством готовых кормов из люцерны для животных.

Оксана Фадина и Вадим Чеченко продолжают работать в органах власти. Фадина сейчас является депутатом Госдумы от Омской области, а Вадим Александрович – министром финансов региона. 

#Екатерина Чаплинская#Новости#Эксклюзивы#Политика#Оксана Фадина#Вадим Чеченко#Александр Триппель
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