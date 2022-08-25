Снос детской площадки, оперштаб по COVID-19 и новый замглавы в мэрии. Омск в четверг

Новость №1. Социальная. Новую детскую площадку на Бульваре Победы собираются закрывать на ремонт. Мэрия Омска признала её состояние аварийным. Такая новость очень возмутила и обеспокоила родителей. Все подробности в нашем материале ниже.
Новость №2. О коронавирусе. За последний месяц В Омской области заболеваемость коронавирусом увеличилась в 10 раз. Поэтому принято решение снова провести очередное заседание оперштаба. Когда оно пройдет, можно узнать в материале ниже.
Новость №3. Кадровая. Первым заместителем главы администрации Центрального округа Омска стал Николай Лось. Какой ранее он занимал пост и где трудился до нового назначения, Город55 написал в материале ниже.