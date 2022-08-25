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Снос детской площадки, оперштаб по COVID-19 и новый замглавы в мэрии. Омск в четверг

25 августа 15:33
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость №1. Социальная. Новую детскую площадку на Бульваре Победы собираются закрывать на ремонт. Мэрия Омска признала её состояние аварийным. Такая новость очень возмутила и обеспокоила родителей. Все подробности в нашем материале ниже. 

Разрушительные игры. В Омске внезапно решили снести новую детскую площадку
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Новость №2. О коронавирусе. За последний месяц В Омской области заболеваемость коронавирусом увеличилась в 10 раз. Поэтому принято решение снова провести очередное заседание оперштаба. Когда оно пройдет, можно узнать в материале ниже. 

В Омске примут решение о масочном режиме из-за коронавируса
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Новость №3. Кадровая. Первым заместителем главы администрации Центрального округа Омска стал Николай Лось. Какой ранее он занимал пост и где трудился до нового назначения, Город55 написал в материале ниже. 

Первым заместителем главы Центрального округа Омска стал Лось
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Ремонт#Коронавирус COVID-19#Политика#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Дети
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