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Село Красный Кут в Приморье будет обеспечено природным газом

25 августа 11:57
Фото: piqsels.com
В Приморском крае завершили строительство внутрипоселкового газопровода для догазификации 103 частных домов в селе Красный Кут Спасского района.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сейчас проводят пусконаладочные работы, чтобы потом подключить дома к газу. Гендиректор компании Георгий Шперлинг призвал жителей села Красный Кут подготовить дома к приему газа, чтобы встретить холода с отоплением на новом экономичном и экологичном топливе, передает vostokmedia.com

Как отметили в министерстве энергетики и газоснабжения Приморского края, сегодня между правительством региона и ПАО «Газпром» подписаны откорректированные планы-графики догазификации.

По словам вице-премьера Приморья Елены Пархоменко, в Спасском районе не только село Красный Кут будет газифицировано. До конца этого года топливо должны подвести к частному сектору в селе Славинка. Помимо этого, к природному газу подключат котельную в селе Летно-Хвалынское и крупный агропромышленный комплекс.

Пархоменко отметила, что в регионе становится больше объектов, которые подключают к природному газу. Она считает важным, чтобы газ стал доступен для жителей региона.

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