Село Красный Кут в Приморье будет обеспечено природным газом

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сейчас проводят пусконаладочные работы, чтобы потом подключить дома к газу. Гендиректор компании Георгий Шперлинг призвал жителей села Красный Кут подготовить дома к приему газа, чтобы встретить холода с отоплением на новом экономичном и экологичном топливе, передает vostokmedia.com.
Как отметили в министерстве энергетики и газоснабжения Приморского края, сегодня между правительством региона и ПАО «Газпром» подписаны откорректированные планы-графики догазификации.
По словам вице-премьера Приморья Елены Пархоменко, в Спасском районе не только село Красный Кут будет газифицировано. До конца этого года топливо должны подвести к частному сектору в селе Славинка. Помимо этого, к природному газу подключат котельную в селе Летно-Хвалынское и крупный агропромышленный комплекс.
Пархоменко отметила, что в регионе становится больше объектов, которые подключают к природному газу. Она считает важным, чтобы газ стал доступен для жителей региона.