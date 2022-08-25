Село Красный Кут в Приморье будет обеспечено природным газом

По словам вице-премьера Приморья Елены Пархоменко, в Спасском районе не только село Красный Кут будет газифицировано. До конца этого года топливо должны подвести к частному сектору в селе Славинка. Помимо этого, к природному газу подключат котельную в селе Летно-Хвалынское и крупный агропромышленный комплекс.