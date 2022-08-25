РЭО: Эксперты поддержали решение Путина усовершенствовать механизм РОП

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что благодаря новым правилам РОП улучшится администрирование утилизации тары.
В первую очередь, будет ликвидировано неэффективное администрирование миллионов малых предприятий и организаций, которые используют упаковку. Решить проблему должны электронные реестры и перенос ответственности на производителей упаковки. Их насчитывается 2,5 тысячи, в отличие от производителей товаров, которых в стране миллионы и которые сейчас несут ответственность по РОП, пишет rg.ru.
Кроме того, Владимир Путин поддержал инициативу о введении 100-процентных нормативов для утилизации упаковки с 2025 года, сообщил Буцаев.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее направила на рассмотрение президента конструктивные предложения по усовершенствованию механизма РОП. Предполагается, что с 1 января 2023 года производители упаковки будут полностью отвечать за ее утилизацию. Ответственность с производителей товаров при этом не снимается, поскольку они будут покупать упаковку с учетом трат на ее утилизацию, отметил глава РЭО.
«В существующей сейчас системе РОП впрочем в отношении ставок экологического сбора применяется понижающий коэффициент, который стимулирует использование неутилизируемых видов упаковки, - заявил исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев. - Мы приветствуем решение по устранению этого недоразумения в предлагаемых Правительством РФ поправках к законодательству о РОП».
По словам сооснователя СОЭМЗ Дениса Кондратьева, действующий механизм РОП предполагает привлечение десятков тысяч администраторов и инспекторов. Именно по этой причине система проверок в стране нечестная. Решить эту актуальную проблему удастся с помощью внедрения электронных реестров и переноса ответственности на производителей тары.
Депутат Госдумы России Андрей Луговой выразил мнение о том, что обновленный механизм РОП нужно запустить максимально быстро.
«Более того, согласно букве закона, сейчас обеспечить утилизацию упаковки должны все субъекты экономики, которые ее используют: сюда также попадают службы доставки, интернет-торговля и буквально каждый индивидуальный предприниматель, торгующий на рынке», - подчеркнул Луговой. По его мнению, надо снизить нагрузку и уменьшить число контролируемых лиц, а сейчас за утилизацию отвечают все, кто использует упаковку. Их число необходимо сократить, чтобы за утилизацию отвечали только ее производители
Представитель НТС Росприроднадзора Наталья Беляева, в свою очередь, констатировала: рассуждать о нагрузке на бизнес могут только те, кто не знает, что она лежит фактически на гражданах. Благодаря переносу ответственности на производителей упаковки будет ощутимо сокращена неразбериха, не позволяющая четко понимать, кто за что обязан платить, резюмировала Беляева.