РЭО: Эксперты поддержали решение Путина усовершенствовать механизм РОП

«Более того, согласно букве закона, сейчас обеспечить утилизацию упаковки должны все субъекты экономики, которые ее используют: сюда также попадают службы доставки, интернет-торговля и буквально каждый индивидуальный предприниматель, торгующий на рынке», - подчеркнул Луговой. По его мнению, надо снизить нагрузку и уменьшить число контролируемых лиц, а сейчас за утилизацию отвечают все, кто использует упаковку. Их число необходимо сократить, чтобы за утилизацию отвечали только ее производители