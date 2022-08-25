Психолог объяснила, как не стать жертвой телефонных мошенников

Чтобы не стать жертвой обманщиков, психолог рекомендовала не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Кроме того, она напомнила, что банковские службы безопасности не звонят клиентам и не просят озвучить пришедшие в смс коды или перевести средства на какие-то другие счета. Поэтому, если вдруг поступил такой звонок, важно отнестись к нему критически и подумать, возможно ли в принципе то, о чем говорит собеседник. Если человек чувствует, что его подгоняют и вводят в ситуацию цейтнота, то он всегда имеет право сказать: стоп, я должен разобраться, резюмировала Татьяна Потемкина.