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Психолог объяснила, как не стать жертвой телефонных мошенников

25 августа 09:55
Фото: piqsels.com
Семейный психолог в Центре семейной терапии Татьяна Потемкина рассказала, почему многие люди попадаются на удочку аферистов, и как этого избежать.

По словам специалиста, обманщики манипулируют своими жертвами, воздействуя на их самые сильные эмоции — как правило, это страх потерять нажитое. Кроме того, мошенники обычно стараются организовать ситуацию цейтнота, из-за чего у человека повышается тревожность, и он не может верно оценивать поступающую информацию. И наконец, как пояснила Потемкина, аферисты входят в доверие к жертве, представляясь компетентным лицом, пишет Pravda.Ru.

Чтобы не стать жертвой обманщиков, психолог рекомендовала не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Кроме того, она напомнила, что банковские службы безопасности не звонят клиентам и не просят озвучить пришедшие в смс коды или перевести средства на какие-то другие счета. Поэтому, если вдруг поступил такой звонок, важно отнестись к нему критически и подумать, возможно ли в принципе то, о чем говорит собеседник. Если человек чувствует, что его подгоняют и вводят в ситуацию цейтнота, то он всегда имеет право сказать: стоп, я должен разобраться, резюмировала Татьяна Потемкина.

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