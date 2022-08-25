Ответ на клевету. Омичке пришлось взять назад слова, оскорбляющие честь соседки

На женщину пожаловалась жительница многоквартирного дома. Она заявила, что соседка распускает о ней ничем не подкрепленные слухи о хищении и растрате общедомовых денег. Дело в том, что пострадавшая от слухов женщина была председателем многоквартирного дома, и на протяжении пяти лет, как она утверждает, добросовестно исполняла все свои обязанности: собирала взносы, взаимодействовала в управляющей компанией, провайдерами и арендаторами, а в различных спорах выступала исключительно на стороне собственников.