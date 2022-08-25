Ответ на клевету. Омичке пришлось взять назад слова, оскорбляющие честь соседки

Омский суд заставил местную жительницу опровергнуть слухи, которые она распустила в кругу соседей. Об интересном разбирательстве рассказали в пресс-службе УФССП России по Омской области.
На женщину пожаловалась жительница многоквартирного дома. Она заявила, что соседка распускает о ней ничем не подкрепленные слухи о хищении и растрате общедомовых денег. Дело в том, что пострадавшая от слухов женщина была председателем многоквартирного дома, и на протяжении пяти лет, как она утверждает, добросовестно исполняла все свои обязанности: собирала взносы, взаимодействовала в управляющей компанией, провайдерами и арендаторами, а в различных спорах выступала исключительно на стороне собственников.
Ни разу она не была замечена в противоправных действиях. Однако ее соседка была иного мнения. На протяжении двух лет соседка омички внушала другим соседям, что председатель МКД присваивает деньги.
Оскорбленная женщина в суде потребовала от соседки компенсацию морального вреда и публичных извинений. Но из-за того, что омичка не смогла предоставить доказательства клеветы, суд только обязал женщину опровергнуть распространенные ей слухи на информационных стендах дома.
Омичку уведомили, что она обязана исполнить решение суда, но та не слишком серьезно отнеслась к решению. Тогда пристав взыскал с женщины исполнительный сбор и предупредил, что она рискует оказаться за решеткой, если не опровергнет слухи. Предупреждение подействовало, и вскоре на информационном стенде дома появились опревержения, сообщили омские приставы.