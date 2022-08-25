Омичка переустановила мобильное приложение банка за 160 тысяч рублей

В Омске полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 42-летняя жительница Центрального округа.
«Потерпевшей на телефон позвонил неизвестный, который представился работником банка. Мужчина сообщил, что необходимо срочно переустановить мобильное приложение», – пояснили в УМВД по Омской области.
Омичка поверила, выполнила все инструкции и сообщила аферистам данные своей банковской карты. Сразу после этого с ее счета списали 160 тысяч рублей.
Сейчас силовики проводят оперативные мероприятия по установлению подозреваемых.