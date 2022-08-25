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Омичка переустановила мобильное приложение банка за 160 тысяч рублей

25 августа 03:35
Фото: 1MI
По информации полиции, женщина стала жертвой мошенничества.

В Омске полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 42-летняя жительница Центрального округа. 

«Потерпевшей на телефон позвонил неизвестный, который представился работником банка. Мужчина сообщил, что необходимо срочно переустановить мобильное приложение», – пояснили в УМВД по Омской области. 

Омичка поверила, выполнила все инструкции и сообщила аферистам данные своей банковской карты. Сразу после этого с ее счета списали 160 тысяч рублей.

Сейчас силовики проводят оперативные мероприятия по установлению подозреваемых.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Уголовное дело#Мошенничество#Банк
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