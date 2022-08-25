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Одному тюрьма, а другому свобода. Суд вынес приговор омичам за убийство бизнесмена

25 августа 09:11
Фото: 1MI

Убийцу омского бизнесмена Воробьева приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Соучастник остался безнаказан.

Омский областной суд вынес приговор двум мужчинам, которые хладнокровно убили 52-летнего генерального директора ООО «Тент-сервис 55» Дмитрия Воробьева. Тело бизнесмена в марте 2021 года нашел сын в машине возле его собственного дома.

В преступлении обвинили 52-летнего Габила Исмайылова, который занимался торговлей овощами и фруктами, а также его 46-летнего знакомого, продавца Фамила Мамедова.

По версии следствия, владелец фруктовых киосков Исмайылов одолжил у предпринимателя 2 млн рублей под ежемесячные проценты. Выплачивать долг он не смог, потому и решил убить Дмитрия Воробьева. Он попросил продавца Мамедова помочь в этом деле. Вместе они приехали к коттеджу бизнесмена в СНТ «Тепличный-2». Исмайылов дождался Воробьева и застрелил его из пистолета. Мамедов стоял на подстраховке.

Уголовное дело в отношении Исмайылова завели за убийство из корыстных побуждений и незаконный оборот оружия, а на Мамедова — за пособничество в убийстве.

Подозреваемые скрывались в разных городах. Исмайылова удалось задержать в Тюмени 11 апреля, а его соучастника — лишь 5 июля в Пятигорске.

В итоге суд приговорил Исмайылова к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год. При этом Мамедова оправдали.

«Доказательства того, что Мамедов Ф. выполнил и вообще выполнял возложенные на него как на пособника задачи и функции, тем самым фактически оказал содействие Исмайылову Г. и способствовал совершению убийства, суду не представлены», — сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

Исмайылов вину признал частично, Мамедов не признал.

Два омича ответят в суде за застреленного предпринимателя Дмитрия Воробьева
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#Ольга Цветатий#Город#Общество#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Уголовное дело#Убийство#Покушение#Срок
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