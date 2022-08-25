По версии следствия, владелец фруктовых киосков Исмайылов одолжил у предпринимателя 2 млн рублей под ежемесячные проценты. Выплачивать долг он не смог, потому и решил убить Дмитрия Воробьева. Он попросил продавца Мамедова помочь в этом деле. Вместе они приехали к коттеджу бизнесмена в СНТ «Тепличный-2». Исмайылов дождался Воробьева и застрелил его из пистолета. Мамедов стоял на подстраховке.