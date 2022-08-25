Омский областной суд вынес приговор двум мужчинам, которые хладнокровно убили 52-летнего генерального директора ООО «Тент-сервис 55» Дмитрия Воробьева. Тело бизнесмена в марте 2021 года нашел сын в машине возле его собственного дома.
В преступлении обвинили 52-летнего Габила Исмайылова, который занимался торговлей овощами и фруктами, а также его 46-летнего знакомого, продавца Фамила Мамедова.
По версии следствия, владелец фруктовых киосков Исмайылов одолжил у предпринимателя 2 млн рублей под ежемесячные проценты. Выплачивать долг он не смог, потому и решил убить Дмитрия Воробьева. Он попросил продавца Мамедова помочь в этом деле. Вместе они приехали к коттеджу бизнесмена в СНТ «Тепличный-2». Исмайылов дождался Воробьева и застрелил его из пистолета. Мамедов стоял на подстраховке.
Уголовное дело в отношении Исмайылова завели за убийство из корыстных побуждений и незаконный оборот оружия, а на Мамедова — за пособничество в убийстве.
Подозреваемые скрывались в разных городах. Исмайылова удалось задержать в Тюмени 11 апреля, а его соучастника — лишь 5 июля в Пятигорске.
В итоге суд приговорил Исмайылова к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год. При этом Мамедова оправдали.
«Доказательства того, что Мамедов Ф. выполнил и вообще выполнял возложенные на него как на пособника задачи и функции, тем самым фактически оказал содействие Исмайылову Г. и способствовал совершению убийства, суду не представлены», — сообщили в пресс-службе Омского областного суда.
Исмайылов вину признал частично, Мамедов не признал.