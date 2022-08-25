Наехал и уехал. Водитель маршрутки проехался по догоняющему автобус пассажиру

В приемное отделение одного из омских медицинских учреждений поступил 38-летний мужчина с травмированной ногой. Оказалось, что наезд совершил водитель маршрутки №344. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Все произошло вблизи остановки 2-я Автомобильная. Пострадавший бежал, чтобы успеть на автобус №17, но не успел. Следом подъехало маршрутное такси, которое и сбило омича. Водитель, будто ничего не заметив, скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку.
Отметим, что с начала года водители 31 раз нарушили дорожные правила, в результате чего пострадали 47 человек. Что касаемо детей, то зарегистрировано 157 ДТП, в результате которых погиб один ребенок, а 173 получили травмы различной степени тяжести.