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Наехал и уехал. Водитель маршрутки проехался по догоняющему автобус пассажиру

25 августа 10:35
Фото: 1MI

Маршрутка в Омске переехала пассажиру ногу

Он сразу же скрылся с места происшествия.

В приемное отделение одного из омских медицинских учреждений поступил 38-летний мужчина с травмированной ногой. Оказалось, что наезд совершил водитель маршрутки №344. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Все произошло вблизи остановки 2-я Автомобильная. Пострадавший бежал, чтобы успеть на автобус №17, но не успел. Следом подъехало маршрутное такси, которое и сбило омича. Водитель, будто ничего не заметив, скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку.

Отметим, что с начала года водители 31 раз нарушили дорожные правила, в результате чего пострадали 47 человек. Что касаемо детей, то зарегистрировано 157 ДТП, в результате которых погиб один ребенок, а 173 получили травмы различной степени тяжести. 

#Ольга Цветатий#Город#Происшествия#Новости#ДТП#Маршрутка#Мужчина#Травма#Больница
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