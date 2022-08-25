На памятнике в честь освобождения Кишинева потушен Вечный огонь

По его словам, Минобороны республики решило “сэкономить на чувствах тысяч людей”, приехавших почтить память героев в День освобождения. Петрович также отметил, что никаких заявлений по этому поводу от властей не было, пишет iz.ru со ссылкой на Telegram-канал главы комитета «Победа».