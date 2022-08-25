На памятнике в честь освобождения Кишинева потушен Вечный огонь

По его словам, Минобороны республики решило “сэкономить на чувствах тысяч людей”, приехавших почтить память героев в День освобождения. Петрович также отметил, что никаких заявлений по этому поводу от властей не было, пишет iz.ru со ссылкой на Telegram-канал главы комитета «Победа».
Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» возведен в память о боях Ясско-Кишиневской операции в августе 1944 года за Кишинев. Он был открыт 22 августа 2004 года — в преддверии празднования шестидесятилетия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Газом Вечный огонь мемориала снабжает местное отделение АО «Молдовагаз» по заявке от Минобороны республики.
17 августа компания заблокировала доступ к газоснабжению более чем двум тысячам потребителей по из-за неуплаты, а также чтобы не допустить роста задолженности перед «Газпромом».
22 августа «Газпром» согласовал «Молдовагазу» перенос оплаты аванса за поставки газа на срок до 1 сентября. А уже на следующий день было объявлено, что компания полностью выполнила свои обязательства перед российским поставщиком голубого топлива.