Молодого омича арестовали за торговлю крупной партией наркотиков

Парень получал крупные партии наркотика, фасовал их на съемном жилье, а затем распространял через закладки. Для конспирации он часто менял арендуемое жилье и ездил на такси. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Подозреваемого арестовали.