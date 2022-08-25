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Молодого омича арестовали за торговлю крупной партией наркотиков

25 августа 04:48
Фото: 1MI

В Омской области задержали наркокурьера с крупной партией мефедрона

Парень собирался распространить крупную партию мефедрона.

Сотрудники по Управлению по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области выяснили, что 22-летний омич причастен к распространению наркотиков на территориях Омской и Новосибирской областей. Парня задержали у придорожного кафе на 899 км федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Калачинском районе.

Во время досмотра у него изъяли 45 свертков порошкообразного вещества серого цвета. По заключению эксперта, это оказался мефедрон массой 42.94 г. Такой вес является крупным размером.

Оперативники выяснили, что молодой человек собирался поехать в Татарский район Новосибирской области, чтобы сделать там закладки. Распространением наркотиков он занимался около двух месяцев.

Парень получал крупные партии наркотика, фасовал их на съемном жилье, а затем распространял через закладки. Для конспирации он часто менял арендуемое жилье и ездил на такси. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Подозреваемого арестовали.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Полиция#Наркотики
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