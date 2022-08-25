Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

МЧС предостерегает москвичей: Аномальная жара продлится до 29 августа

25 августа 10:30
Фото: piqsels.com
Столичное ГУ МЧС известило гостей и жителей столицы об аномально жаркой погоде, которая продержится в Москве до 29 августа. Сейчас аномально высокая для августа температура установилась на всей европейской территории континента.

По данным метеорологических служб Росгидромета, в текущем месяце с 24 по 29 число на территории столицы установится аномально жаркая погода. Среднесуточные температурные показатели превысят норму на семь и более градусов.

Ведомство рекомендует серьезно отнестись к погодной ситуации, избегать перегревания, не находиться долго на солнце, употреблять больше воды и не пренебрегать головными уборами. Находясь вблизи водоемов, рекомендуется внимательно следить за детьми и не купаться в одиночку, сообщает Russian.rt.com.

Ранее Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», дал комментарии относительно установившейся в европейских странах аномально жаркой погоды.

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10