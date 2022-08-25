МЧС предостерегает москвичей: Аномальная жара продлится до 29 августа

Ведомство рекомендует серьезно отнестись к погодной ситуации, избегать перегревания, не находиться долго на солнце, употреблять больше воды и не пренебрегать головными уборами. Находясь вблизи водоемов, рекомендуется внимательно следить за детьми и не купаться в одиночку, сообщает Russian.rt.com.