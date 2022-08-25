Как предотвратить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний?

Участникам мероприятия рассказали, что такое кардиология и офтальмология, какие бывают виды и последствия сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика и их лечение, почему гипертония опасна для жизни, когда и зачем необходимо проверять зрение, показатели и симптомы изменения в организме человека для обращения к профильному врачу.