Как предотвратить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний?

Очередное выездное мероприятие Штаба общественной поддержки в рамках проекта «Доктор говорит» прошло в библиотеке имени Д. И. Менделеева. Сегодня лекция была посвящена риску возникновения сердечно-сосудистых и офтальмологический заболеваний после COVID-19.
Участникам мероприятия рассказали, что такое кардиология и офтальмология, какие бывают виды и последствия сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика и их лечение, почему гипертония опасна для жизни, когда и зачем необходимо проверять зрение, показатели и симптомы изменения в организме человека для обращения к профильному врачу.
Кардиолог ответил на вопросы участников встречи: как после ковида распознать, что нужно обращаться именно к кардиологу? Какие симптомы требуют немедленного осмотра у кардиолога? Как пройти реабилитацию после COVID-19?
Дмитрий Наумов подчеркнул: «Риск сердечно-сосудистых заболеваний резко подскакивает после COVID-19 — даже у перенесших болезнь в легкой форме».
«Известно, что статистика сердечно-сосудистых заболеваний в мире неутешительна — более 17 миллионов смертей, что составляет треть от общего количества умерших. Очень ценно, что о заболеваниях, которые сегодня наиболее распространены, можно узнать не на консультациях профильных докторов, которые мы посещаем, в основном, по потребности. Информация позволит заметить изменения в собственном организме, и, соответственно, вовремя профилактировать возможное заболевание. Медицина должна быть доступной для населения не только в отношении процедур и манипуляций, но еще в плане информирования, что и позволяет осуществить проект „Доктор говорит“» — рассказала участник встречи — Наталья Чебыкина, депутат Омского городского Совета.
Напомним, что проект «Доктор говорит» направлен на живой диалог врачей и участников мероприятия. В рамках проекта проходят лекции и семинары на различные медицинские тематики, о профилактике заболеваний и способов их предотвращения. Преимуществом проекта является: доступное общение с профессионалами, получение актуальных знаний, комфортный формат проведения. Данный проект стал популярным в городе Омске и пользуется спросом у омичей.