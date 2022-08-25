IKEA сохраняет членство в российской Ассоциации компаний розничной торговли

В структуре сотрудничества компании и ассоциации изменений тоже нет — работа продолжается в штатном режиме. Нидерландская Ingka Group осуществляет контроль за большей частью магазинов IKEA в мире. Игорь Караваев подчеркнул, что остальные международные крупные ритейлеры тоже не заявляли о выходе из АКОРТ, в их числе — Auchan, Metro Cash & Carry и Globus.