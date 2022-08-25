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IKEA сохраняет членство в российской Ассоциации компаний розничной торговли

25 августа 14:11
Фото: pxhere.com
Участниками ассоциации остались также Auchan, Metro Cash & Carry и Globus.

Холдинг Ingka Group, контролирующий IKEA, не выходит из состава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на заявление руководителя ассоциации Игоря Караваева.

Как сообщил Караваев, в АКОРТ входит Ingka Group, холдинговая компания IKEA. Она сохраняет членство в ассоциации и не собирается выходить из нее.

В структуре сотрудничества компании и ассоциации изменений тоже нет — работа продолжается в штатном режиме. Нидерландская Ingka Group осуществляет контроль за большей частью магазинов IKEA в мире. Игорь Караваев подчеркнул, что остальные международные крупные ритейлеры тоже не заявляли о выходе из АКОРТ, в их числе — Auchan, Metro Cash & Carry и Globus.

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