IKEA сохраняет членство в российской Ассоциации компаний розничной торговли

Холдинг Ingka Group, контролирующий IKEA, не выходит из состава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на заявление руководителя ассоциации Игоря Караваева.
Как сообщил Караваев, в АКОРТ входит Ingka Group, холдинговая компания IKEA. Она сохраняет членство в ассоциации и не собирается выходить из нее.
В структуре сотрудничества компании и ассоциации изменений тоже нет — работа продолжается в штатном режиме. Нидерландская Ingka Group осуществляет контроль за большей частью магазинов IKEA в мире. Игорь Караваев подчеркнул, что остальные международные крупные ритейлеры тоже не заявляли о выходе из АКОРТ, в их числе — Auchan, Metro Cash & Carry и Globus.