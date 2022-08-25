Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Это был интересный опыт»: Как вспоминают правительство Назарова его экс-подчиненные

25 августа 04:30
Фото: Город55
Город55 пообщался с членами команды экс-губернатора Омской области и узнал, что они считают своими успехами и провалами.

Виктор Назаров был губернатором два неполных срока. Это время ознаменовалось целой чередой громких уголовных дел в отношении ключевых лиц в областном правительстве.

О достижениях в СМИ вспоминают реже. Поэтому Город55 в рамках специального проекта «Бывшие» обратился к непосредственным участникам событий и попросили работавших в правительстве Виктора Назарова людей охарактеризовать этот период своей жизни.

Бывшие
Узнать подробнее
«Это был интересный, а местами уникальный опыт, — рассказывает бывший руководитель Главного управления информационной политики облправительства Сергей Корабельников. — На старте собралась абсолютно новая команда. Кто-то имел за плечами опыт госслужбы, кто-то пришел из других сфер. Но у всех было желание изменить систему.
Что касается моего направления, здесь во многом я отталкивался от запроса руководителя. А Виктор Иванович, надо отдать ему должное, хотел видеть реальную картину, был готов на прямое общение с журналистами и не прятался от неприятных вопросов. Не считать СМИ врагами и не пытаться их жестко контролировать, а сделать своими союзниками и единомышленниками. Не знаю уж, насколько это получилось, но попытка такая была».

Из того, что не так и не удалось реализовать, Сергей Александрович назвал несостоявшуюся реформу областных СМИ.

Юлия Соколенко также была одним из основных людей в правительстве региона, отвечающих за информационную повестку. На посту пресс-секретаря губернатора ей достаточно успешно приходилось нивелировать многочисленные скандалы и часто брать удар на себя, чтобы сохранить лицо руководителя.

«Я вспоминаю с ностальгией то время, — говорит Юлия Соколенко. — Перед этим я работала в Омском областном суде, получила предложение о работе пресс-секретарем губернатора, прошла собеседование лично с ним. Я, конечно, очень сильно волновалась, но Виктор Иванович вдохновил меня своими замечательными человеческими качествами: доброжелательностью, открытостью. Я почувствовала, что получила от него определенный кредит доверия. Изначально, когда я пришла в аппарат губернатора, увидела недоработки со стороны спичрайтеров. Виктору Ивановичу на тот момент не хватало опыта в ораторском мастерстве. Мы смогли с этой темой разобраться и поднять публичные выступления губернатора на новый уровень».

Также она отметила, что однако не всегда успешно получилось отбиваться от негатива в СМИ, который часто был неоправданным.

Виктор Лапухин сейчас снова работает директором драмтеатра, при Викторе Назарове был областным министром культуры. И ему досталась фактически основная роль с подготовке к 300-летию Омска.

«Мы с губернатором Назаровым воспользовались этой ситуацией, — говорит Виктор Лапухин. — За счет федеральных денег мы привели в Омскую область 4 млрд рублей. Эти средства пошли на музей «Эрмитаж-Сибирь», театр «Галерка», Омскую крепость, Воскресенский военный собор. Также средства направили на празднование 300-летия города. При Назарове и Мединском были большие денежные вложения в культуру. Конечно, объять необъятное невозможно. Не удалось нам сделать хороший капитальный ремонт Музыкального театра. Все остальное сделали до Назарова.
Не буду лукавить, я понимал, что Виктор Иванович даже свой срок не доработает и уйдет. Я отработал ровно пять лет, за это время сделал все, что мог. Я опередил Назарова буквально на полмесяца и ушел назад в театр».
#Екатерина Чаплинская#Политика#Новости#Эксклюзивы#Виктор Назаров#Юлия Соколенко#Виктор Лапухин#Сергей Корабельников#Всегда актуально
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10