«Это был интересный опыт»: Как вспоминают правительство Назарова его экс-подчиненные

Виктор Назаров был губернатором два неполных срока. Это время ознаменовалось целой чередой громких уголовных дел в отношении ключевых лиц в областном правительстве.
О достижениях в СМИ вспоминают реже. Поэтому Город55 в рамках специального проекта «Бывшие» обратился к непосредственным участникам событий и попросили работавших в правительстве Виктора Назарова людей охарактеризовать этот период своей жизни.
«Это был интересный, а местами уникальный опыт, — рассказывает бывший руководитель Главного управления информационной политики облправительства Сергей Корабельников. — На старте собралась абсолютно новая команда. Кто-то имел за плечами опыт госслужбы, кто-то пришел из других сфер. Но у всех было желание изменить систему.
Что касается моего направления, здесь во многом я отталкивался от запроса руководителя. А Виктор Иванович, надо отдать ему должное, хотел видеть реальную картину, был готов на прямое общение с журналистами и не прятался от неприятных вопросов. Не считать СМИ врагами и не пытаться их жестко контролировать, а сделать своими союзниками и единомышленниками. Не знаю уж, насколько это получилось, но попытка такая была».
Из того, что не так и не удалось реализовать, Сергей Александрович назвал несостоявшуюся реформу областных СМИ.
Юлия Соколенко также была одним из основных людей в правительстве региона, отвечающих за информационную повестку. На посту пресс-секретаря губернатора ей достаточно успешно приходилось нивелировать многочисленные скандалы и часто брать удар на себя, чтобы сохранить лицо руководителя.
«Я вспоминаю с ностальгией то время, — говорит Юлия Соколенко. — Перед этим я работала в Омском областном суде, получила предложение о работе пресс-секретарем губернатора, прошла собеседование лично с ним. Я, конечно, очень сильно волновалась, но Виктор Иванович вдохновил меня своими замечательными человеческими качествами: доброжелательностью, открытостью. Я почувствовала, что получила от него определенный кредит доверия. Изначально, когда я пришла в аппарат губернатора, увидела недоработки со стороны спичрайтеров. Виктору Ивановичу на тот момент не хватало опыта в ораторском мастерстве. Мы смогли с этой темой разобраться и поднять публичные выступления губернатора на новый уровень».
Также она отметила, что однако не всегда успешно получилось отбиваться от негатива в СМИ, который часто был неоправданным.
Виктор Лапухин сейчас снова работает директором драмтеатра, при Викторе Назарове был областным министром культуры. И ему досталась фактически основная роль с подготовке к 300-летию Омска.
«Мы с губернатором Назаровым воспользовались этой ситуацией, — говорит Виктор Лапухин. — За счет федеральных денег мы привели в Омскую область 4 млрд рублей. Эти средства пошли на музей «Эрмитаж-Сибирь», театр «Галерка», Омскую крепость, Воскресенский военный собор. Также средства направили на празднование 300-летия города. При Назарове и Мединском были большие денежные вложения в культуру. Конечно, объять необъятное невозможно. Не удалось нам сделать хороший капитальный ремонт Музыкального театра. Все остальное сделали до Назарова.
Не буду лукавить, я понимал, что Виктор Иванович даже свой срок не доработает и уйдет. Я отработал ровно пять лет, за это время сделал все, что мог. Я опередил Назарова буквально на полмесяца и ушел назад в театр».