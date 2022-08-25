«Это был интересный опыт»: Как вспоминают правительство Назарова его экс-подчиненные

Юлия Соколенко также была одним из основных людей в правительстве региона, отвечающих за информационную повестку. На посту пресс-секретаря губернатора ей достаточно успешно приходилось нивелировать многочисленные скандалы и часто брать удар на себя, чтобы сохранить лицо руководителя.