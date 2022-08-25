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Эколог прокомментировал заявление Мишустина о переходе на полную сортировку мусора

25 августа 09:52
Фото: 1MI
Общественник и эколог Сергей Менжерицкий высказался по поводу возможности обеспечения в России в течение ближайших восьми лет 100-процентной сортировки бытовых отходов, как это пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам эксперта, сегодня в нашей стране нет условий для эффективного раздельного сбора мусора.

Эколог отметил, что финансирования, которое государство выделяет на работу сферы обращения с отходами, для этих целей явно недостаточно, пишет Pravda.Ru.

Он пояснил, что для государства с таким количеством крупных городов полтора миллиарда — практически ничто, и с такими деньгами программу раздельной переработки отходов можно даже не начинать. Ведь для этой цели потребуется возведение масштабных мусороперерабатывающих предприятий со сложной системой сортировки отходов, их очисткой и др. А это — дорогое удовольствие, даже если будет работать только одна линия для сравнительно небольшого населенного пункта, подчеркнул Менжерицкий.

Одновременно с этим эксперт заявил, что в случае организации 100-процентной сортировки и утилизации мусора решится серьезная экологическая проблема. Он пояснил, что в настоящее время все отходы без разбору вывозят на полигоны, где впоследствии формируется огромное количество ядовитых веществ, отравляющих почву и воду на многие километры вокруг.

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