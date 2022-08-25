Эколог прокомментировал заявление Мишустина о переходе на полную сортировку мусора

Он пояснил, что для государства с таким количеством крупных городов полтора миллиарда — практически ничто, и с такими деньгами программу раздельной переработки отходов можно даже не начинать. Ведь для этой цели потребуется возведение масштабных мусороперерабатывающих предприятий со сложной системой сортировки отходов, их очисткой и др. А это — дорогое удовольствие, даже если будет работать только одна линия для сравнительно небольшого населенного пункта, подчеркнул Менжерицкий.