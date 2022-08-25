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Девятка попала под девятку. В Омске произошло необычное ДТП

25 августа 02:31
Фото: 1MI

В Омске легковой автомобиль попал под трамвай

Водитель не увидел трамвай и угодил прямо под него.

Вчера, 24 августа, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация об аварии на улице Лермонтова. По словам очевидцев, автомобиль «Лада» угодил под трамвай. Комментаторы пошутили, что девятка угодила под девятку (трамвай ехал по маршруту № 9).

Как рассказали Городу55 в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области, в этом ДТП никто не пострадал. Омичи опубликовали в комментариях запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент аварии. На ролике видно, что водитель автомобиля начал поворачивать и попал под трамвай, поскольку не увидел его из-за другого трамвая, который перекрывал обзор.

Фото: скриншот "Инцидент Омск"
#Вероника Жукова#Общество#Омск#ДТП#Соцсети
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