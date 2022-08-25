Delivery Club, перейдя к «Яндекс», будет работать под собственным брендом

Данной информацией поделился Роман Маресов, глава руководства «Яндекс.Еды».
Как сайт компании, так и мобильные приложения будут работать в прежнем режиме, клиенты практически не ощутят изменений, информирует Russian.rt.com.
Delivery Club является частью СП VK и Сбербанка «О2О Холдинг». Утром 23 августа VK обнародовала информацию, что покидает совместное предприятие на условиях получения 100% доли в Delivery Club.
В планах у VK до окончания года завершить данную сделку и произвести обмен сервиса на «Новости» и «Дзен», которые принадлежат «Яндекс».