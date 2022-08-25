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Delivery Club, перейдя к «Яндекс», будет работать под собственным брендом

25 августа 10:11
Фото: vk.com/deliveryclub
Служба по доставке продуктов и готовых блюд Delivery Club перейдет к «Яндексу», но будет продолжать деятельность под прежним брендом.

Данной информацией поделился Роман Маресов, глава руководства «Яндекс.Еды».

Как сайт компании, так и мобильные приложения будут работать в прежнем режиме, клиенты практически не ощутят изменений, информирует Russian.rt.com.

Delivery Club является частью СП VK и Сбербанка «О2О Холдинг». Утром 23 августа VK обнародовала информацию, что покидает совместное предприятие на условиях получения 100% доли в Delivery Club.

В планах у VK до окончания года завершить данную сделку и произвести обмен сервиса на «Новости» и «Дзен», которые принадлежат «Яндекс».

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