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Банк «Открытие» объявил о запуске сберегательных продуктов с повышенной ставкой

25 августа 10:27
Фото: yandex maps
Клиентам банка «Открытие», ранее не размещавшим крупные суммы, предложили трехмесячный вклад «Первый» либо накопительный счет «Копилка» по ставке выше средней максимальной среди топ-10 российских банков, которая сегодня составляет 6,8%.

Приобрести продукты смогут те, кто ранее в банке не размещал крупные суммы.

Из заявления лидера трайба «Инвестиции и сбережения» банка «Открытие» Александра Бородкина следует, что именно сегодня, когда истекают сроки у трех- и шестимесячных вкладов, многие российские банковские организации предлагают своим клиентам новые выгодные условия. Об этом пишет newstracker.ru.

«Клиенту всегда проще остаться в том же банке, если есть подходящие условия, чем куда-то переводить деньги, — пояснил Бородкин. — Мы, разумеется, сформировали хорошие условия с запасом для всех периодов, в частности для нестандартных сроков — пять и семь месяцев».

Эксперты единогласны во мнении о том, что на фоне заметно сократившихся возможностей для инвестирования в течение первых шести месяцев 2022 года начали стремительно набирать популярность накопительные счета. Отечественные банки стали предлагать по ним практически такие же высокие размеры ставок, как по срочным вкладам. И счета при этом уже более мобильные. Ярким примером гибкого подхода можно считать накопительный счет «Копилка», предложенный банком «Открытие». Аналогичные опции постепенно внедряют и другие кредитно-финансовые учреждения страны.

Самой понятной россиянам валютой для вкладов является рубль. Однако до настоящего времени многие наши соотечественники предпочитали хранить свои накопления в иностранных валютах — преимущественно в долларах и евро. Сегодня же многие российские банки принимают решение о введении дестимулирующих мер для срочных вкладов в валютах. Речь идет, в частности, о комиссиях и отрицательных процентах.

У клиентов «Открытия» есть альтернативные способы выхода из валют — это повышенная ставка при конвертации из евро и долларов в рубли и специальные накопительные счета в юанях.

Бородкин акцентировал внимание на трех понятных для россиян валютах — юане, турецкой лире и дирхаме ОАЭ.

«Юань является самой крупной из них, и люди смотрят на него с наибольшим доверием. Так что конвертация в юани — это второй выбор валютных вкладчиков после перевода в рубли», — резюмировал официальный представитель банка «Открытие». 

 

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