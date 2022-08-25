Банк «Открытие» объявил о запуске сберегательных продуктов с повышенной ставкой

Эксперты единогласны во мнении о том, что на фоне заметно сократившихся возможностей для инвестирования в течение первых шести месяцев 2022 года начали стремительно набирать популярность накопительные счета. Отечественные банки стали предлагать по ним практически такие же высокие размеры ставок, как по срочным вкладам. И счета при этом уже более мобильные. Ярким примером гибкого подхода можно считать накопительный счет «Копилка», предложенный банком «Открытие». Аналогичные опции постепенно внедряют и другие кредитно-финансовые учреждения страны.