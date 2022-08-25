К своему главному «золоту» омский шпажист Александр Кузюков двигался долгие 12 лет. Первая в его жизни Паралимпиада могла быть в Лондоне. Но тогда он не смог пробиться в четверку и не отобрался в сборную. Долгие четыре года изнурительных тренировок — и к Рио-де-Жанейро в 2016 году он подошел на пике формы. Однако всех российских паралимпийцев отстранили от участия в играх. При этом под раздачу попали даже «чистые» спортсмены как Александр Кузюков, не употреблявшие допинг.
Омич узнал, что не летит на соревнования буквально за несколько дней до них. Для него это стало очень большим потрясением. Однако Александр нашел в себе силы тренироваться еще один четырехлетний цикл. В 2020-м году началась пандемия, Паралимпиаду в Токио сначала перенесли, потом и вовсе хотели отменить. Ее судьба повисла буквально на волоске. В итоге она все-таки состоялась осенью 2021 года.
«Карьера спортсмена коротка. Обычно подготовка к Играм занимает 4 года, — вспоминает Александр. — У меня все сложилось намного драматичнее. Мне было уже 34 года. Я понимал, что если не использую этот шанс сейчас, второго и третьего у меня уже не будет. В какой-то момент я сильно проигрывал своему сопернику из Белоруссии, чемпиону Игр в Рио. Счет был уже 7:13. Я понял, что отступать некуда, собрался и выиграл со счетом 15:13. Это был, наверное, самый тяжелый момент за всю мою фехтовальную карьеру. Когда поединок закончился, зрители аплодировали мне стоя. Эмоции от победы были просто фантастические. Я потом отъехал в угол и просто минут 15 кричал от радости!».
На Играх в Японии омский спортсмен стал настоящим триумфатором. Первое «золото» он завоевал в индивидуальном выступлении на шпаге. На следующий день еще одна победа — также на шпаге, но уже в составе команды.
А после победы омский спортсмен вместе с другими чемпионами ездил в Москву, на прием к Владимиру Путину. И там даже попал в забавную ситуацию. Всем паралимпийцам дали по бокалу с шампанским, а Александру Кузюкову не досталось. Тогда президент отдал ему свой.
«Я сначала смутился, но Владимир Владимирович настоял — не буду же я отказывать президенту, — вспоминает Александр. — В итоге я сказал речь. Специально не готовился, просто говорил от души. Мне потом передали, что я произвел хорошее впечатление».
Главная мечта нашего героя — как можно дольше пожить спортивной жизнью, чтобы успеть насладиться ей сполна. Если позволит здоровье, он планирует выступить и на следующей паралимпиаде. Надеемся, что все сбудется и никаких новых неожиданных преград на пути Александра Кузюкова больше не будет.