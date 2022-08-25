К своему главному «золоту» омский шпажист Александр Кузюков двигался долгие 12 лет. Первая в его жизни Паралимпиада могла быть в Лондоне. Но тогда он не смог пробиться в четверку и не отобрался в сборную. Долгие четыре года изнурительных тренировок — и к Рио-де-Жанейро в 2016 году он подошел на пике формы. Однако всех российских паралимпийцев отстранили от участия в играх. При этом под раздачу попали даже «чистые» спортсмены как Александр Кузюков, не употреблявшие допинг.