ВСК за 1 секунду предоставит автовладельцу защиту на случай ДТП с велосипедистами

Страховая программа обеспечивает защиту на случай непредвиденных обстоятельств – отсутствия ОСАГО у виновника ДТП или аварий с участием велосипедистов.
В рамках программы каско «Компакт минимум» ВСК выплатит страхователю возмещение в случае ДТП с виновниками, не имеющими полиса ОСАГО (в т.ч. если полис виновника аварии поддельный), осуществит компенсацию при ДТП с велосипедистами, владельцами самокатов, а также возместит урон, причененный транспортными средствами, для которых страхование ОСАГО не предусмотрено, например, мопедами, снегоходами.
Мини-каско «Компакт минимум» можно оформить в один клик при покупке ОСАГО – система автоматически перенесет данные пользователя в анкету, после оплаты оба полиса будут отправлены на электронную почту страхователя.
«Данная программа фактически является выгодным дополнением к полису ОСАГО. По оценкам экспертов, примерено 2 миллиона автомобилей в России эксплуатируются без обязательной страховки, а если недобросовестный автолюбитель станет виновником ДТП, то без каско пострадавшему придется через суд взыскивать компенсацию. Тоже самое, если участником аварии стал владелец самоката, например. Наличие программы мини-каско позволит сэкономить на страховании за счет сокращенного перечня рисков, при этом избежать судебных тяжб при попадании в ДТП и финансово обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств», - отмечает Дмитрий Вишняков, руководитель центра управления страховым портфелем по каско Страхового Дома ВСК.