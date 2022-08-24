ВСК за 1 секунду предоставит автовладельцу защиту на случай ДТП с велосипедистами

«Данная программа фактически является выгодным дополнением к полису ОСАГО. По оценкам экспертов, примерено 2 миллиона автомобилей в России эксплуатируются без обязательной страховки, а если недобросовестный автолюбитель станет виновником ДТП, то без каско пострадавшему придется через суд взыскивать компенсацию. Тоже самое, если участником аварии стал владелец самоката, например. Наличие программы мини-каско позволит сэкономить на страховании за счет сокращенного перечня рисков, при этом избежать судебных тяжб при попадании в ДТП и финансово обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств», - отмечает Дмитрий Вишняков, руководитель центра управления страховым портфелем по каско Страхового Дома ВСК.