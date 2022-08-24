Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 24 августа 2022,, 19:54

Published 24 августа 2022,, 19:54

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Врач-диетолог Соломатина рассказала о вызывающих бодрость продуктах

24 августа 2022, 19:54
Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла NEWS.ru секреты бодрости. Она заявила, что помочь организму проснуться способны не только крепкий кофе и шоколад, но и некоторые другие, неожиданные продукты.

Основными поставщиками энергии в организм специалист считает блюда с высоким содержанием хрома, брокколи и морепродукты.

Как пишет NEWS.ru со ссылкой на заявление эксперта, обычно человек начинает пить много кофе в случае сонливости. Возбуждающий эффект достигается изменением гормональной системы, точнее, выделением гормона литина, который создает чувство насыщения. Поэтому пища с высоким содержанием хрома, брокколи и морепродукты станут альтернативой кофе и сладостям, помогая организму быстрее почувствовать прилив бодрости и при этом не поправляться от такого рациона.

Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Сегодня, 04:01
В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
Сегодня, 11:51
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Сегодня, 15:49
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
Сегодня, 13:47
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
Сегодня, 03:47
За деньги — да. После концерта певца Shaman омичей развезут на особенных автобусах
Сегодня, 12:03