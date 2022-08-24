Врач-диетолог Соломатина рассказала о вызывающих бодрость продуктах

Posted 24 августа 2022,, 19:54
Published 24 августа 2022,, 19:54
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Основными поставщиками энергии в организм специалист считает блюда с высоким содержанием хрома, брокколи и морепродукты.
Как пишет NEWS.ru со ссылкой на заявление эксперта, обычно человек начинает пить много кофе в случае сонливости. Возбуждающий эффект достигается изменением гормональной системы, точнее, выделением гормона литина, который создает чувство насыщения. Поэтому пища с высоким содержанием хрома, брокколи и морепродукты станут альтернативой кофе и сладостям, помогая организму быстрее почувствовать прилив бодрости и при этом не поправляться от такого рациона.