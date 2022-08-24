Внезапная жара. В Омске резко потеплеет до +28 градусов

В субботу, 27 августа, станет прохладнее до +13…+18 градусов. В воскресенье, 28 августа, столбик термометра будет колебаться в промежутке от +8 до +21 градуса. В понедельник, 29 августа, в город снова придет жара до +26 градусов. Во вторник, 30 августа, воздух прогреется до +16…+28 градусов.