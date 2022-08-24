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Внезапная жара. В Омске резко потеплеет до +28 градусов

24 августа 03:19
Фото: 1MI

В Омске придут дожди и жара до +28

По информации сайта «Гисметео», в ближайшую неделю в город вернется летняя погода.

Сегодня, 24 августа, в Омске ожидается теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +23 градусов. Завтра, 25 августа, будет идти дождь, в городе потеплеет до +27 градусов. В пятницу, 26 августа, столбик термометра покажет +15…+24 градуса. Пройдет дождь, выпадет 2.7 мм осадков.

В субботу, 27 августа, станет прохладнее до +13…+18 градусов. В воскресенье, 28 августа, столбик термометра будет колебаться в промежутке от +8 до +21 градуса. В понедельник, 29 августа, в город снова придет жара до +26 градусов. Во вторник, 30 августа, воздух прогреется до +16…+28 градусов.

Фото: скриншот сайта Гисметео
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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