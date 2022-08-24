Владимир Корбут и Виталий Путинцев выяснили, как в Омске идет подготовка к 1 Сентября

Спикер Омского горсовета Владимир Корбут и его заместитель Виталий Путинцев начали большой объезд по объектам города, которые приводят в порядок на бюджетные средства, и проконтролировали, насколько эффективно расходуются эти деньги.
Первый день такой инспекции начали с Центрального округа. Сначала побывали на дворовой территории в районе дома на улице 2-й Совхозной, 11/1. Здесь все запланированные работы уже выполнены. У жильцов появилась современная комплексная спортивная площадка. Она была обустроена в этом году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Работы здесь обошлись в 2 млн рублей. Кстати, за их ходом пристального следили представители КТОСа. По их словам, все выявленные недочеты подрядчик быстро устранял. Сейчас нареканий нет.
До начала нового учебного года осталась всего неделя, поэтому депутаты отправились с проверкой в образовательные учреждения.
Школе № 85 в этом году исполнилось 68 лет. Несмотря на это здание находится в хорошем состоянии. А после ремонта стало почти как новое.
«В этом году нам впервые выделили такое большое финансирование из бюджета — 500 тысяч рублей на ремонт межэтажного перекрытия. У нас была необходимая ситуация, — рассказывает директор школы Ольга Клещенко. — Кроме того, в этом году на средства мецената Шамила Шихмирзаева мы привели в порядок спортзал. Он здесь работал два месяца. Сейчас осталось только установить спортивное оборудование. А остальное, косметический ремонт кабинетов, — это уже мы сами. В планах — водопровод в подвале и фасад».
Директор рассказала, что в школе сейчас учатся 720 человек в две смены и места не хватает. Руководство учебного заведения надеется решить проблему, если удастся получить обратно здание бывшего садика. Туда хотят перевести начальные классы.
В новом помещении «Центра детского развития — детского сада № 291» полным ходом идут отделочные работы. К 1 сентября здесь откроют две дополнительные группы.
«Предписание мэра — закрыть многолетние проблемы, которые были, и обеспечить безопасность детей, — отметил в разговоре с руководителем этого дошкольного учреждения спикер горсовета Владимир Корбут. — Мэр выходил на депутатский корпус с тем, чтобы при работе над очередными изменениями в бюджет Омска на это выделялись средства. Объезжая объекты, мы смотрим, насколько эффективно расходуются эти средства и как реализуются решения горсовета».
Заведующая детским садом Юлия Серебрякова рассказала, что он полностью укомплектован, в него ходят 740 детей:
«В этом году помимо благоустройства территории планируется открыть группы для детей раннего возраста, — говорит Юлия Ивановна. — Также возведены теневые навесы для воспитанников. Деньги на это выделены из городского бюджета. Сейчас есть во всех группах. По предписанию Роспотребнадзора в пищеблоке запланирована замена баков с алюминия на нержавейку. Также есть предписание отремонтировать вытяжную вентиляцию».
Также депутаты побывали в еще одном образовательном учреждении и одновременно одном из любимых мест для прогулок горожан — «Саду юннатов». Его реконструкция началась в прошлом году. Тогда здесь установили детские игровые площадки. В этом году еще предстоит установить ограждение — подрядчик обещает, что все работы будут выполнены в срок.
Владимир Корбут и Виталий Путинцев пообщались с посетителями «Сада юннатов», чтобы понять, что бы им хотелось видеть в нем.
Наталья Никифорова живет в соседнем доме и часто гуляет здесь с дочкой. Она рассказала, что после реконструкции в «Саду юннатов» стало намного приятнее находиться. Единственное, зимой, когда рано темнеет, хотелось бы более яркого освещения. Также не хватает мест, где можно было бы перекусить, и туалета. Последний есть на территории самого зоопарка, но добежать туда с маленьким ребенком часто бывает проблематично.
Депутаты согласились, что требования вполне обоснованные:
«„Сад юннатов“ — это жемчужина Омска, — считает Виталий Путинцев. — Вы сами посмотрели, насколько здесь еще можно поработать. Две волны преобразования видны невооруженным взглядом. Сюда вложено больше 13 млн рублей. Самые главные выводы, которые можно сделать из общения с посетителями, — это необходимость установки туалета, возможно, даже платного, и все-таки питание — кофе, булочки, мороженое. Думаю, что эти вопросы тоже найдут свое решение».
Он отметил, что этот объезд — далеко не последний:
«Проконтролируем расходование бюджетных средств. Это как раз наша задача как муниципальных депутатов. Пока из того, что мы видим, все вроде бы положительно. Основная задача нашей сегодняшней поездки — проверка работоспособности всех наших региональных и муниципальных программ — комфортная среда, общественные территории. И, естественно, подготовка школ к новому учебному году. Из того, что мы сейчас посмотрели, можно сделать вывод (особенно по школам): пока все положительно. Прежде всего надо сказать об ответственном отношении педагогических коллективов, учащихся».
Первый день объезда завершился посещением дворовой территории, расположенной в районе улицы Куйбышева, 27. Здесь сразу шесть корпусов, поэтому благоустройство сделает приятнее жизнь большого числа людей. К Виталию Путинцеву и Владимиру Корбуту присоединился депутат горсовета Максим Астафьев.
«Мы как действующие депутаты Омского горсовета принимали решение о выделении средств, в том числе и на благоустройство вот этой конкретной территории, — говорит Максим Астафьев. — Здесь очень активные жители. Люди выходят, контролируют, задают вопросы. Шесть домов собрались, и это одна из самых больших дворовых территорий, которые сейчас ремонтируются в Омске. Очень серьезный объем работы. Сюда выделено почти 16 млн рублей. Здесь очень большая площадь асфальтового покрытия. Вы видите, что работы идут полным ходом. Срок на выполнение всех этих работ у подрядчика был около двух месяцев — с 15 июля по 10 сентября. Очень надеюсь, что 10 сентября мы сюда все вместе приедем и посмотрим, насколько здесь будет хорошо».
Владимир Корбут предложил подрядчику подумать о безбарьерной среде в благоустраиваемом дворе. Инвалидов в этом доме нет, но установленные пандусы и отсутствие резких переходов между асфальтом и бордюрами важны для мам с колясками. Председатель горсовета попросил обратить внимание и на места, где до ремонта дороги постоянно скапливались лужи — в месте соединения второго и третьего корпусов. Чтобы избежать их появления там в дальнейшем, асфальт укладывают под особым уклоном.
Второй день объезда начнется с посещения объектов благоустройства на Московке.
«Конец лета у нас горячая пора: начало нового учебного года, погодные условия позволяют активно работать по благоустройству и дорогам. Депутатам важно своими глазами посмотреть, как реализуются национальные проекты, в которые вкладываются идеи и средства, которые направляются на эти цели Омским городским Советом.
Напомню, в 2022 году на приведение в порядок придомовых территорий закладывается значительно большая сумма, чем в прежние годы. Мы слышим омичей, поэтому такая задача поставлена и мэром, и губернатором — добиться максимально возможного охвата. Речь идет о сумме свыше 250 миллионов рублей на эти цели, тогда как за последние 5 лет всего израсходовано почти 500 миллионов рублей.
Особый момент — подготовка образовательных учреждений; поставлена задача выполнить все предписания надзорных органов. Мы увидели, что наши руководители учреждений на нее отреагировали: в 85-й гимназии на текущий момент нет неотработанных недостатков, в детском садике вся работа ведется и контролируется»