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Владимир Корбут и Виталий Путинцев выяснили, как в Омске идет подготовка к 1 Сентября

24 августа 03:00
Фото: Омский горсовет
Депутаты горсовета побывали в образовательных учреждениях, а также проверили, насколько эффективно расходуются деньги, выделенные из бюджета на благоустройство территорий.

Спикер Омского горсовета Владимир Корбут и его заместитель Виталий Путинцев начали большой объезд по объектам города, которые приводят в порядок на бюджетные средства, и проконтролировали, насколько эффективно расходуются эти деньги.

Первый день такой инспекции начали с Центрального округа. Сначала побывали на дворовой территории в районе дома на улице 2-й Совхозной, 11/1. Здесь все запланированные работы уже выполнены. У жильцов появилась современная комплексная спортивная площадка. Она была обустроена в этом году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Работы здесь обошлись в 2 млн рублей. Кстати, за их ходом пристального следили представители КТОСа. По их словам, все выявленные недочеты подрядчик быстро устранял. Сейчас нареканий нет.

Фото: Омский горсовет

До начала нового учебного года осталась всего неделя, поэтому депутаты отправились с проверкой в образовательные учреждения.

Школе № 85 в этом году исполнилось 68 лет. Несмотря на это здание находится в хорошем состоянии. А после ремонта стало почти как новое.

«В этом году нам впервые выделили такое большое финансирование из бюджета — 500 тысяч рублей на ремонт межэтажного перекрытия. У нас была необходимая ситуация, — рассказывает директор школы Ольга Клещенко. — Кроме того, в этом году на средства мецената Шамила Шихмирзаева мы привели в порядок спортзал. Он здесь работал два месяца. Сейчас осталось только установить спортивное оборудование. А остальное, косметический ремонт кабинетов, — это уже мы сами. В планах — водопровод в подвале и фасад».

Директор рассказала, что в школе сейчас учатся 720 человек в две смены и места не хватает. Руководство учебного заведения надеется решить проблему, если удастся получить обратно здание бывшего садика. Туда хотят перевести начальные классы.

Фото: Омский горсовет

В новом помещении «Центра детского развития — детского сада № 291» полным ходом идут отделочные работы. К 1 сентября здесь откроют две дополнительные группы.

«Предписание мэра — закрыть многолетние проблемы, которые были, и обеспечить безопасность детей, — отметил в разговоре с руководителем этого дошкольного учреждения спикер горсовета Владимир Корбут. — Мэр выходил на депутатский корпус с тем, чтобы при работе над очередными изменениями в бюджет Омска на это выделялись средства. Объезжая объекты, мы смотрим, насколько эффективно расходуются эти средства и как реализуются решения горсовета».

Заведующая детским садом Юлия Серебрякова рассказала, что он полностью укомплектован, в него ходят 740 детей:

«В этом году помимо благоустройства территории планируется открыть группы для детей раннего возраста, — говорит Юлия Ивановна. — Также возведены теневые навесы для воспитанников. Деньги на это выделены из городского бюджета. Сейчас есть во всех группах. По предписанию Роспотребнадзора в пищеблоке запланирована замена баков с алюминия на нержавейку. Также есть предписание отремонтировать вытяжную вентиляцию».

Также депутаты побывали в еще одном образовательном учреждении и одновременно одном из любимых мест для прогулок горожан — «Саду юннатов». Его реконструкция началась в прошлом году. Тогда здесь установили детские игровые площадки. В этом году еще предстоит установить ограждение — подрядчик обещает, что все работы будут выполнены в срок.

Владимир Корбут и Виталий Путинцев пообщались с посетителями «Сада юннатов», чтобы понять, что бы им хотелось видеть в нем.

Фото: Омский горсовет

Наталья Никифорова живет в соседнем доме и часто гуляет здесь с дочкой. Она рассказала, что после реконструкции в «Саду юннатов» стало намного приятнее находиться. Единственное, зимой, когда рано темнеет, хотелось бы более яркого освещения. Также не хватает мест, где можно было бы перекусить, и туалета. Последний есть на территории самого зоопарка, но добежать туда с маленьким ребенком часто бывает проблематично.

Фото: Омский горсовет

Депутаты согласились, что требования вполне обоснованные:

«„Сад юннатов“ — это жемчужина Омска, — считает Виталий Путинцев. — Вы сами посмотрели, насколько здесь еще можно поработать. Две волны преобразования видны невооруженным взглядом. Сюда вложено больше 13 млн рублей. Самые главные выводы, которые можно сделать из общения с посетителями, — это необходимость установки туалета, возможно, даже платного, и все-таки питание — кофе, булочки, мороженое. Думаю, что эти вопросы тоже найдут свое решение».

Он отметил, что этот объезд — далеко не последний:

«Проконтролируем расходование бюджетных средств. Это как раз наша задача как муниципальных депутатов. Пока из того, что мы видим, все вроде бы положительно. Основная задача нашей сегодняшней поездки — проверка работоспособности всех наших региональных и муниципальных программ — комфортная среда, общественные территории. И, естественно, подготовка школ к новому учебному году. Из того, что мы сейчас посмотрели, можно сделать вывод (особенно по школам): пока все положительно. Прежде всего надо сказать об ответственном отношении педагогических коллективов, учащихся».

Первый день объезда завершился посещением дворовой территории, расположенной в районе улицы Куйбышева, 27. Здесь сразу шесть корпусов, поэтому благоустройство сделает приятнее жизнь большого числа людей. К Виталию Путинцеву и Владимиру Корбуту присоединился депутат горсовета Максим Астафьев. 

«Мы как действующие депутаты Омского горсовета принимали решение о выделении средств, в том числе и на благоустройство вот этой конкретной территории, — говорит Максим Астафьев. — Здесь очень активные жители. Люди выходят, контролируют, задают вопросы. Шесть домов собрались, и это одна из самых больших дворовых территорий, которые сейчас ремонтируются в Омске. Очень серьезный объем работы. Сюда выделено почти 16 млн рублей. Здесь очень большая площадь асфальтового покрытия. Вы видите, что работы идут полным ходом. Срок на выполнение всех этих работ у подрядчика был около двух месяцев — с 15 июля по 10 сентября. Очень надеюсь, что 10 сентября мы сюда все вместе приедем и посмотрим, насколько здесь будет хорошо».
Фото: Омский горсовет

Владимир Корбут предложил подрядчику подумать о безбарьерной среде в благоустраиваемом дворе. Инвалидов в этом доме нет, но установленные пандусы и отсутствие резких переходов между асфальтом и бордюрами важны для мам с колясками. Председатель горсовета попросил обратить внимание и на места, где до ремонта дороги постоянно скапливались лужи — в месте соединения второго и третьего корпусов. Чтобы избежать их появления там в дальнейшем, асфальт укладывают под особым уклоном.

Второй день объезда начнется с посещения объектов благоустройства на Московке.

Официально

Председатель Омского горсовета Владимир Корбут:

«Конец лета у нас горячая пора: начало нового учебного года, погодные условия позволяют активно работать по благоустройству и дорогам. Депутатам важно своими глазами посмотреть, как реализуются национальные проекты, в которые вкладываются идеи и средства, которые направляются на эти цели Омским городским Советом.
Напомню, в 2022 году на приведение в порядок придомовых территорий закладывается значительно большая сумма, чем в прежние годы. Мы слышим омичей, поэтому такая задача поставлена и мэром, и губернатором — добиться максимально возможного охвата. Речь идет о сумме свыше 250 миллионов рублей на эти цели, тогда как за последние 5 лет всего израсходовано почти 500 миллионов рублей.
Особый момент — подготовка образовательных учреждений; поставлена задача выполнить все предписания надзорных органов. Мы увидели, что наши руководители учреждений на нее отреагировали: в 85-й гимназии на текущий момент нет неотработанных недостатков, в детском садике вся работа ведется и контролируется»
#Анна Микула#Общество
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