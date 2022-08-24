Владимир Корбут и Виталий Путинцев выяснили, как в Омске идет подготовка к 1 Сентября

Первый день такой инспекции начали с Центрального округа. Сначала побывали на дворовой территории в районе дома на улице 2-й Совхозной, 11/1. Здесь все запланированные работы уже выполнены. У жильцов появилась современная комплексная спортивная площадка. Она была обустроена в этом году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Работы здесь обошлись в 2 млн рублей. Кстати, за их ходом пристального следили представители КТОСа. По их словам, все выявленные недочеты подрядчик быстро устранял. Сейчас нареканий нет.