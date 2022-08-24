В США скончался миллиардер Джулиан Робертсон

В соответствии с Индексом миллиардеров Bloomberg, состояние Робертсона оценивается в 4 млрд долларов. Нью-йоркский хедж-фонд Tiger Management Джулиан Робертсон основал в 1980 году, в возрасте 48 лет, располагая средствами в 8,8 млн долларов. В 1998 году его активы составляли уже 22 млрд долларов при доходности в 32% в год, что обеспечило Робертсону репутацию не менее удачливого инвестора, чем Майкл Стейнхардт и Джордж Сорос. Кроме того, Джулиан Робертсон стал наставником целой волны инвесторов.