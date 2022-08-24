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В США скончался миллиардер Джулиан Робертсон

24 августа 11:53
Фото: pxhere.com
В Нью-Йорке ушел из жизни основатель хедж-фонда Tiger Management.

Инвестор, миллиардер, основатель хедж-фонда Tiger Management Corp Джулиан Робертсон умер в своем доме на Манхэттене на 91-м году жизни, сообщает 360tv.ru со ссылкой на агентство Bloomberg и на представителя предпринимателя. Причина смерти, озвученная представителем Джулиана Робертсона — осложнения с сердцем.

В соответствии с Индексом миллиардеров Bloomberg, состояние Робертсона оценивается в 4 млрд долларов. Нью-йоркский хедж-фонд Tiger Management Джулиан Робертсон основал в 1980 году, в возрасте 48 лет, располагая средствами в 8,8 млн долларов. В 1998 году его активы составляли уже 22 млрд долларов при доходности в 32% в год, что обеспечило Робертсону репутацию не менее удачливого инвестора, чем Майкл Стейнхардт и Джордж Сорос. Кроме того, Джулиан Робертсон стал наставником целой волны инвесторов. 

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