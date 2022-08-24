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В Роспотребнадзоре сделали серьезное заявление о ковидных мерах в омских школах

24 августа 07:36
Фото: 1MI

В омских школах отказались от антиковидных мер

В федеральном Роспотребнадзоре уверены, что эпидситуация в школах в ближайшее время будет спокойной.

Глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в российских школах пока не планируют вводить усиленные противоэпидемиологические меры против коронавируса из-за подъема заболеваемости.

В пресс-службе ведомства уточнили, что школам следует обратить внимание на готовность к организации питания в школах, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. Это касается и Омской области.

Отмечается, что за неделю в России выявили  243 173 случая COVID-19. Эпидобстановка стоит на строгом контроле Роспотребнадзора.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Школа#Коронавирус COVID-19#Маски
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