В Роспотребнадзоре сделали серьезное заявление о ковидных мерах в омских школах

Глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в российских школах пока не планируют вводить усиленные противоэпидемиологические меры против коронавируса из-за подъема заболеваемости.
В пресс-службе ведомства уточнили, что школам следует обратить внимание на готовность к организации питания в школах, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. Это касается и Омской области.
Отмечается, что за неделю в России выявили 243 173 случая COVID-19. Эпидобстановка стоит на строгом контроле Роспотребнадзора.