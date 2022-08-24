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В омском оборонном предприятии сын сменил отца на посту директора

24 августа 05:16
Фото: Город55

В омском ПАО «Сатурн» сын сменил отца на посту директора

До этого Игорь Мирошниченко был первым заместителем руководителя.

В ПАО «Сатурн», одном из крупнейших оборонных предприятий Омска, произошла смена руководства. Анатолия Михайловича Мирошниченко на посту генерального директора сменил Игорь Анатолиевич Мирошниченко – его сын. При этом «Коммерческие вести» сообщают, что вчера, 23 августа, на сайте «Сатурна» гендиром всё ещё значился Мирошниченко-старший. Сегодня, 24 августа, вкладка «Руководство» не открывается.

Анатолий Мирошниченко руководил «Сатурном» с 2000 года. Предприятие, основанное в 1949 году, специализируется на производстве радиоэлектронной аппаратуры военного назначения, а с 1990-х годов выпускает и гражданскую продукцию. Чистая прибыль «Сатурна» в 2021 году составила 366,6 млн рублей.

#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#Сатурн
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