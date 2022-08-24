В омском оборонном предприятии сын сменил отца на посту директора

В ПАО «Сатурн», одном из крупнейших оборонных предприятий Омска, произошла смена руководства. Анатолия Михайловича Мирошниченко на посту генерального директора сменил Игорь Анатолиевич Мирошниченко – его сын. При этом «Коммерческие вести» сообщают, что вчера, 23 августа, на сайте «Сатурна» гендиром всё ещё значился Мирошниченко-старший. Сегодня, 24 августа, вкладка «Руководство» не открывается.