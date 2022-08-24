В Омске здание старейшей ветлечебницы выставили на продажу по цене комнаты

На электронной торговой площадке появилось объявление о торгах на продажу имущественного комплекса площадью 272 кв. м. Речь идет о здании бывшей ветеринарной лечебницы на улице 5-й Армии, 49. В описании лота отмечается, что здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
«Расположение среди жилой застройки характеризуется постоянным пешеходным потоком в непосредственной близости от объекта. Центральный является самым важным районом Омска. Здесь располагаются административные и муниципальные здания. Также тут сконцентрированы объекты развлечений и достопримечательности города. В других районах всего этого практически нет, что является одной из особенностей Омска. В то же время промышленность в этом районе не развита», — говорится в описании объекта на портале одного из омских агентств недвижимости.
Продавец просит за бывшее здание ветлечебницы всего 885 тыс рублей. Цена здания сопоставима с ценой комнаты в одном из городских общежитий. На фотографиях постройки видно, что она поросла травой и деревьями — это может говорить о том, что здание давно не используется, и новому владельцу придется потратить некоторое количество средств, чтобы привести его в порядок.
Интересно, что разглядеть здание на онлайн-картах не получается: адрес постройки отображается некорректно. По данным кадастровой карты, у постройки отсутствует техплан, но здание все же имеет отдельный адрес.