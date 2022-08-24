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В Омске здание старейшей ветлечебницы выставили на продажу по цене комнаты

24 августа 05:48
Фото: 1MI

Бывшее здание ветлечебницы в Омске выставили на продажу в Омске

Здание продают почти за 900 тыс рублей.

На электронной торговой площадке появилось объявление о торгах на продажу имущественного комплекса площадью 272 кв. м. Речь идет о здании бывшей ветеринарной лечебницы на улице 5-й Армии, 49. В описании лота отмечается, что здание  имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

«Расположение среди жилой застройки характеризуется постоянным пешеходным потоком в непосредственной близости от объекта. Центральный является самым важным районом Омска. Здесь располагаются административные и муниципальные здания. Также тут сконцентрированы объекты развлечений и достопримечательности города. В других районах всего этого практически нет, что является одной из особенностей Омска. В то же время промышленность в этом районе не развита», — говорится в описании объекта на портале одного из омских агентств недвижимости.

Продавец просит за бывшее здание ветлечебницы всего 885 тыс рублей. Цена здания сопоставима с ценой комнаты в одном из городских общежитий. На фотографиях постройки видно, что она поросла травой и деревьями — это может говорить о том, что здание давно не используется, и новому владельцу придется потратить некоторое количество средств, чтобы привести его в порядок.

Интересно, что разглядеть здание на онлайн-картах не получается: адрес постройки отображается некорректно. По данным кадастровой карты, у постройки отсутствует техплан, но здание все же имеет отдельный адрес.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Продажа#Здание#Ветеринар
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