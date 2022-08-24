В Омске здание старейшей ветлечебницы выставили на продажу по цене комнаты

Продавец просит за бывшее здание ветлечебницы всего 885 тыс рублей. Цена здания сопоставима с ценой комнаты в одном из городских общежитий. На фотографиях постройки видно, что она поросла травой и деревьями — это может говорить о том, что здание давно не используется, и новому владельцу придется потратить некоторое количество средств, чтобы привести его в порядок.