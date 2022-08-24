В Омске создадут более 300 рабочих мест на катализаторном проекте «Газпром нефти»

«Газпромнефть — Каталитические системы» строит в Омске новое катализаторное производство. Всего компания планирует создать порядка 300 рабочих мест. На новом заводе требуются химики, инженеры, технологи, операторы, логисты и лаборанты. Во многом коллектив пополняют выпускники омских вузов.
Илья Уманский начал карьеру шесть лет назад, а сейчас уже обучает молодого специалиста. Он еще в школе решил, что будет работать в нефтяной промышленности. И уже в студенчестве начал первые шаги в профессии.
«Был распределен в центр испытаний катализаторов, начинал с оператора технологических установок. До инженера, ведущего специалиста и теперь я начальник центра испытаний катализаторов», — рассказал начальник центра испытания катализаторов «Селектум», «Газпромнефть — Каталитические системы» Илья Уманский.
Центр испытаний — только часть крупного проекта по производству катализаторов нефтепереработки, реализуемый компанией «Газпром нефть» в рамках нацпроекта по импортозамещению. Новый катализаторный завод, который сейчас строится в Омске, сможет полностью закрыть потребности российской нефтепереработки.
Специалистов, которые будут заниматься производством, готовят в Омске.
«Приходя к нам на работу, они проходят теоретическую подготовку. Далее они уходят на стажировку на действующее производство катализаторов и дальше переходят на этап работы в пусконаладке. По итогам работы на пусковом комплексе мы отбираем самых квалифицированных и ответственных», — объяснил генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев.
Молодые специалисты постоянно совершенствуют свои навыки — проходят дополнительную подготовку в крупных научных центрах. Повышение квалификации кадров — это стимул для развития и самого предприятия.
«Я считаю, что мне очень повезло, очень интересно, потому что постоянно, каждый день нужно решать какие-то задачи. Всегда что-то новое. Работодатель нас очень поддерживает, иногородним ребятам оплачивает жилье, дает подъемные деньги, здесь постоянно индексируют зарплаты, выделяют деньги на питание», — добавил специалист 1 категории «Газпромнефть — Каталитические системы» Николай Лемешко.
Предприятие активно поддерживает своих сотрудников. И в этом году «Газпромнефть — Каталитические системы» стало лучшим работодателем региона.