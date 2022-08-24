В Омске открылся новый корпус школы искусств при поддержке «Единой России»

Капитально ремонтировать будущий корпус Детской школы искусств № 21 начали в 2020 году. Раньше там было заброшенное здание без окон, дверей и коммуникаций. На ремонт в рамках нацпроекта «Культура» выделили 22 млн рублей.
На эти средства в корпусе восстановили крышу, фасад, поставили окна и двери, провели электричество, новую отопительную систему, водопроводную сеть и канализацию. Также там отремонтировали внутренние помещения и установили пожарную сигнализацию.
Создание новых школ искусств и культурных центров на федеральном уровне поддерживает партия «Единая Россия» в рамках «Народной программы» и федерального партийного проекта «Культура малой Родины».
На открытии нового корпуса выступила заместитель мэра Омска Инна Елецкая.
«Поздравляю всех с этим замечательным событием. Ещё один храм искусства открыт в Омске. Это яркое здание – результат большой, совместной, кропотливой работы. На школу выделены деньги федерального и регионального бюджета, но и город Омск также постарался. Мы уверены, что из этих стен выйдет много талантливых детей, которые будут славить имя округа, города, страны. В добрый путь!» - пожелала Елецкая.
По словам депутата Омского горсовета, члена комитета по финансово-бюджетным вопросам Алексея Провозина, депутаты единогласно поддержали решение о дополнительном финансировании школы искусств.
«Дополнительно к 22 миллионам рублей депутаты одобрили выделение из городского бюджета 12,5 миллионов рублей. Эти средства были направлены на покупку инструментов, мебели и оборудования, что позволило сформировать основную материально-техническую базу нового корпуса школы искусств», - рассказал Алексей Провозин.
Для ДШИ купили восемь пианино, баяны, аккордеоны, балалайки, саксофон Yamaha, ксилофон и ударную установку. Отделение эстрадного вокала оснастили новыми синтезаторами, микрофонами, барабанами, мелкими шумовыми инструментами – треугольником, маракасами. Для художников закупили мольберты, планшеты.
В августе ДШИ получила лицензию на образовательную деятельность по новому адресу. Детей уже набрали, и 1 сентября около 150 ребят начнут обучаться игре на музыкальных инструментах, рисованию и театральному искусству.