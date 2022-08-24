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Убил и выкинул в туалет. Пьяный омич расправился с котенком на глазах у дочери

24 августа 08:12
Фото: 1MI

Пьяный омич убил кошку и собаку на глазах у трехлетней дочери

На мужчину завели уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Жителю Полтавского района Омской области грозит срок за убийство домашних животных. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 30-летний мужчина расправился с кошкой и собакой на глазах у трехлетней дочери. 

В полицию обратилась жительница деревни Лубянск. Женщина пожаловалась полицейским, что ее супруг пришел домой пьяным и начал ругаться с ней из-за бытовых проблем. Во время ссоры он схватил собаку и ударил об забор во дворе дома, а затем пошел в дом и ударил котенка об стол.

Женщина и трехлетняя дочь омича стали свидетелями жестокой расправы над животными. После случившегося мужчина выбросил мертвого котенка в уличный туалет, а от тела собаки избавиться не успел: труп полицейские забрали для проведения ветеринарной экспертизы.

Сельчанина задержали, в отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего". Теперь мужчине грозит до 5 лет колонии. Отмечается, что ранее омич привлекался к ответственности за побои и причинение легкого вреда здоровью. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Собака#Животное#Жестокое обращение с животными
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