Убил и выкинул в туалет. Пьяный омич расправился с котенком на глазах у дочери

Жителю Полтавского района Омской области грозит срок за убийство домашних животных. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 30-летний мужчина расправился с кошкой и собакой на глазах у трехлетней дочери.
В полицию обратилась жительница деревни Лубянск. Женщина пожаловалась полицейским, что ее супруг пришел домой пьяным и начал ругаться с ней из-за бытовых проблем. Во время ссоры он схватил собаку и ударил об забор во дворе дома, а затем пошел в дом и ударил котенка об стол.
Женщина и трехлетняя дочь омича стали свидетелями жестокой расправы над животными. После случившегося мужчина выбросил мертвого котенка в уличный туалет, а от тела собаки избавиться не успел: труп полицейские забрали для проведения ветеринарной экспертизы.
Сельчанина задержали, в отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего". Теперь мужчине грозит до 5 лет колонии. Отмечается, что ранее омич привлекался к ответственности за побои и причинение легкого вреда здоровью.