Убил и выкинул в туалет. Пьяный омич расправился с котенком на глазах у дочери

В полицию обратилась жительница деревни Лубянск. Женщина пожаловалась полицейским, что ее супруг пришел домой пьяным и начал ругаться с ней из-за бытовых проблем. Во время ссоры он схватил собаку и ударил об забор во дворе дома, а затем пошел в дом и ударил котенка об стол.